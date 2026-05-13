सीतामढ़ीः 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद भारी बवाल, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी

Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी के मेला रोड इलाके में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने सड़क पर आगजनी करके जाम लगा दिया.
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Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित मेला रोड इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना पर भारी बवाल देखने को मिला. बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा. नाराज लोगों ने दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाइवे पर आगजनी करके जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट मांग है कि आरोपी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए. वहीं इस पूरे मामले में सदर डीएसपी मामले की जांच शुरू कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है.
बताया जा रहा है कि लड़की अपने ननिहाल आई थी. इसी दौरान पड़ोस के एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. कहा जा रहा है कि दरिंदे ने बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया. लड़की की चीख-पुकार पर जब तक लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तबतक आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था. घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई है. वहीं इस घटना की खबर फैलते ही परे क्षेत्र में गुस्से का विस्फोट हो गया.
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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़े एक ठेले में आग लगा दी और टायर जलाकर यातायात बाधित कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. एहतियातन संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है.