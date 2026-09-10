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सीतामढ़ी में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन में हुई फायरिंग, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बघारी गांव में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान बीच सड़क पर हथियार लहराकर फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:29 AM IST
सीतामढ़ी में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन में हुई फायरिंग, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Image Credit: सीतामढ़ी में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन में हुआ फायरिंग, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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