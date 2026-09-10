/सीतामढ़ी में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन में हुई फायरिंग, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

शराब तस्करी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

वहीं सीतामढ़ी में शराब तस्करी के मामले में चार आरोपियों को उत्पाद विभाग और पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पहली तस्वीर पुपरी की है. यहां शराब तस्करों ने बाइक के अलग-अलग हिस्सों में शराब छिपाकर नेपाल से लाई जा रही थी उत्पाद विभाग को इसकी भनक लगी और कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को पकड़ लिया गया. वहीं, दूसरी तस्वीर रीगा की है. यहां तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए चारपहिया वाहन में तहखाना बना रखा था. पुलिस ने जब संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली तो वाहन के अंदर छिपाकर रखी गई शराब बरामद की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.