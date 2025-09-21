Sitamarhi News: खून से लथपथ मिला BJP नेता का भाई, सिर में लगी गोली, पास में मिली पिस्टल

Sitamarhi Crime News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां बीजेपी नेता का भाई सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला है. यह घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह की है. घायल युवक की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी विजय ओझा के 26 वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ विक्रम ओझा के रूप में हुई है. घायल विक्रम के भाई विकास ओझा बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं. वे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों द्वारा आनन-फानन में घायल को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डायल 112 की गाड़ी गश्त लगा रही थी. इसी दौरान सड़क से करीब 20-25 मीटर अलग बाइक लगी थी. डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने वहीं पर एक युवक को सोए अवस्था में देखा गया. नजदीक जाकर देखने पर युवक खून से लथपथ पड़ा था. युवक के सिर में गोली लगी थी. मौके पर एक लोडेड पिस्टल भी मिली. साथ ही युवक के पॉकेट में एक हजार रुपये एवं बाइक की चाभी भी मिली. उसके बाद पुलिस उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई.

घायल युवक कमलदह गांव में अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं. शाम तकरीबन 8 बजे अपने कोचिंग से घर लौट रहे थे. इसी बीच कुछ दूरी पर ही गोलीबारी की घटना हुई. इस मामले में सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि घटनास्थल के 10 कदम की दूरी पर बाइक हाइवे पर लगा हुआ था. वही जख्मी के पास से ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं उनके मोबाइल को बरामद किया है. परिजनों से जानकारी ली जा रही है. जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

