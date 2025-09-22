Sitamarhi News: पूजा पंडालों में शस्त्र और शास्त्र का वितरण कर रहे हैं BJP विधायक, बोले- 2014 में असुर प्रवृति वाले...

Sitamarhi BJP MLA Mithilesh Kumar: सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथलेश कुमार एक बार फिर से विवादों में आ गए है. शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ ही बीजेपी विधायक पूजा पंडालों में घूम-घूम कर शस्त्र और शास्त्र का वितरण कर रहे हैं. सीतामढ़ी शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में बीजेपी विधायक मिथलेश कुमार त्रिशूल वितरण करते नजर आए है. इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से ही हो सकती है. 2014 में असुर प्रवृति वाले पार्टी का संहार हो चुका है और आज नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है. अब 2025 विधानसभा चुनाव की बारी आ गई है. यहां भी असुर प्रवृति वाली पार्टी का संहार होने वाला है. बीजेपी विधायक के इस बयान और इस तरह के कार्य पर सियासत देखने को मिल सकती है.

बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार इससे पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं. पिछले साल उन्होंने दशहरा उत्सव के दौरान पूजा पंडालों में घूम-घूमकर रामायण की प्रतियां और तलवारें बांटी थीं. इस असामान्य कार्य को लेकर उन्होंने दलील दी थी कि धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र (हथियार) और शास्त्र दोनों आवश्यक हैं. बीजेपी और जेडीयू ने उनके इस काम से खुद को अलग कर लिया था, जबकि राजद ने कड़ी निंदा की थी. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले में बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि ये तलवारें बांटने वाले लोग हैं. यही वे लोग हैं जो आरएसएस की नर्सरी से निकलते हैं.

