Sitamarhi News: अपराधियों का बोलबाला! कहीं पर गैंगवार तो कहीं 4 लाख की लूट

Sitamarhi Crime News: बिहार के सीतामढ़ी जिले में मंगलवार (16 सितंबर) को अपराधियों का बोलबाला देखने को मिला. दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया. जिले में मंगलवार को कहीं पर गैंगवॉर की घटना देखने को मिली तो कहीं पर गोली मारकर 4 लाख रुपए की लूट कर ली गई. पहली घटना रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में रामपुर गांव के समीप गैंगवार की घटना घटित हुई. बाइक सवार अपराधियों ने युवक ललित मंडल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया स्थानीय लोगों की मदद से PHC लाया गया जहां स्थिति नाजुक देखते हुए मुजफ्फरपुर SKMCH रेफर कर दिया गया.

सीतामढ़ी पुलिस ने इस घटना को आपसी वर्चस्व को लेकर गैंगवार बताया है. घायल युवक ललित मंडल पर कई थानों में मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, उसका अपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले नक्सली गतिविधि में भी शामिल था. वहीं दूसरी ओर देर शाम बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार कर रूपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया यह घटना परिहार थाना क्षेत्र के सूतीहरा और बारा गांव के बीच की बताई जा रही है. घायल शख्स का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. लूट की रकम तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है. इधर रुपए लूट कर भाग रहे अपराधियों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें प्रमुख अपराधी जितेंद्र कुमार झा की मौत भी हो गई है.

रिपोर्ट- त्रिपुरारी