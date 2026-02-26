सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों का तांडव: भाजपा नेता के भाई व मुखिया पति सुरेंद्र साह को मारी गोली, हालत गंभीर

Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र में मनियारी पंचायत के मुखिया पति और राइस मिल संचालक सुरेंद्र साह पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया गया. बेलसंड से घर लौटते समय पमरा पुल के पास अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Trending Photos
Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता देवेंद्र साह के भाई और मनियारी पंचायत के मुखिया पति सुरेंद्र साह पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र साह बेलसंड स्थित अपने राइस मिल से काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी पमरा पुल के समीप पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाए गए घायल
गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र साह को तुरंत इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम वाला 'प्यार' पड़ा भारी: संबंध बनाने से किया इनकार तो युवती पर किया हमला
पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुनौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर छानबीन शुरू कर दी. वारदात की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हर पहलू की जांच कर रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.
अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज
पुलिस ने इस मामले को चुनौती के रूप में लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश और व्यवसायिक दुश्मनी जैसे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस हमले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण