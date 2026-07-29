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सीतामढ़ी पुलिस ने जिसे एनकाउंटर के बाद पकड़ा था, वह सदर अस्पताल से हुआ फरार, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

सीतामढ़ी में पुलिस की लापरवाही के कारण सदर अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया. फरार कैदी की पहचान परसौनी थाना क्षेत्र निवासी फेकन कुमार के रूप में की गई है. उसे पुलिस ने बीती 24 जून को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा था. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी फेकन कुमार के पैर में गोली लगी थी और वह घायल हो गया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:57 AM IST
सीतामढ़ी पुलिस ने जिसे एनकाउंटर के बाद पकड़ा था, वह सदर अस्पताल से हुआ फरार, 4 पुलिसकर्मी निलंबित
Image Credit: सीतामढ़ी पुलिस ने जिसे एनकाउंटर के बाद पकड़ा था, वह सदर अस्पताल से हुआ फरार, 4 पुलिसकर्मी निलंबित (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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