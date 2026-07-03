/Sitamarhi Encounter: भरत तिवारी वाला विवाद थमा नहीं, अब सीतामढ़ी में जेल से छूटे फेकन का हुआ हाफ एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

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Sitamarhi Encounter: भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर पर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब बिहार पुलिस ने सीतामढ़ी जिले में एक कुख्यात बदमाश फेकन का हाफ एनकाउंटर कर दिया. घटना रीगा थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि गुरुवार (2 जुलाई) की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर करीब तीन राउंड गोलियां चलाईं. पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात अपराधी फेकन के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. उसके पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घायल बदमाश CSP संचालक से लूट मामले में आरोपी है. बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी SP अमित रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट कांड को अंजाम देने वाले अपराधी फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं, इस सूचना पर जिला पुलिस एक्शन में आई. पुलिस ने रेवासी में फेकन महतो नामक अपराधी का पीछा किया. भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. पुलिस की गोली अपराधी के पैर में लगी. इस दौरान पुलिस ने कुल पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
आरोपियों के पास से दो देशी पिस्तौल, एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के गोली से घायल अपराधी को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के इस पूरे आपरेशन में फेंका महतो के अलावा चन्दन कुमार, लड्डू कुमार, अविनाश कुमार और कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी अपराधी सीतामढ़ी और शिवहर जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह था, जो लगातार लूट पाट की घटना को अंजाम दे रहा था.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी