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Sitamarhi Encounter: भरत तिवारी वाला विवाद थमा नहीं, अब सीतामढ़ी में जेल से छूटे फेकन का हुआ हाफ एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

Sitamarhi Encounter: सीतामढ़ी SP अमित रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट कांड को अंजाम देने वाले अपराधी फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं, इस पर पुलिस ने रेवासी में फेकन महतो नामक अपराधी का पीछा किया. बदमाशों ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश फेकन को गोली लगी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:45 AM IST
Sitamarhi Encounter: भरत तिवारी वाला विवाद थमा नहीं, अब सीतामढ़ी में जेल से छूटे फेकन का हुआ हाफ एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती
Image Credit: सीतामढ़ी में जेल से छूटे फेकन का हुआ हाफ एनकाउंटर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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