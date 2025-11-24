Sitamarhi: पुनौराधाम में विवाह पंचमी को लेकर उत्साह, देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु

Sitamarhi: माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी एक बार फिर दिव्य विवाह की साक्षी बनने जा रही है. शहर के दोनों प्रमुख जानकी मंदिरों में भव्य सजावट की गई है. पुनौरा धाम को रंगबिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है. इस उत्सव को देखने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू है और यहां पहुंच कर अपने आप को धन्य मान रहे है. 25 नवंबर को एक तरफ अयोध्या में पीएम मोदी के द्वारा धर्म का प्रतीक केसरिया ध्वज फहराया जाएगा.

वही, सीतामढ़ी में मिथिला रीति-रिवाज से माता सीता विवाह उत्सव धूम धाम से मनाया जाएगा. विवाह उत्सव की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है. आज मटकोर हुआ, इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिला. इतना ही नहीं, पुनौरा धाम आ कर पर्यटकों में खासा उत्साह और सनातनी प्रेम देखने को मिल रहा है. सीताराम विवाह पंचमी सिर्फ़ धार्मिक आस्था का त्योहार ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल का भी एक जीवंत उत्सव है.

भारत के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ नेपाल के कई ज़िलों से भी भक्त पुनौरा धाम और सीतामढ़ी आते हैं. पारंपरिक कपड़े पहने भक्तों की भीड़ इस कार्यक्रम में एक उत्साह भर देती है. सोशल मीडिया पर भी झलक देखने को मिल रही है, भक्त इसे लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. ऐसे में 25 नवंबर का दिन सीतामढ़ी के साथ-साथ देश के लिए भी काफी उत्साहित होने वाला है.