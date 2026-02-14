Advertisement
सीतामढ़ी में 'वेलेंटाइन' पर भारी पड़ा 'हनुमान चालीसा'; 11 बार सामूहिक पाठ से गूंजी भक्ति, बच्चों ने दी पश्चिमी सभ्यता को चुनौती

Sitamarhi Hanuman Chalisa Path: सीतामढ़ी में 14 फरवरी को हिंदू संगठनों ने आयोजित किया 11 बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ. पश्चिमी सभ्यता के बीच सांस्कृतिक एकता का अद्भुत नजारा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:58 PM IST

सीतामढ़ी: जहां आज पूरी दुनिया 14 फरवरी को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगकर 'वेलेंटाइन डे' मना रही है, वहीं माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी में एक अलग ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला. हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज शहर में धार्मिक एकता और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया.

1. 11 बार पाठ और भक्ति का उल्लास
इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि भारी संख्या में नन्हे-मुन्ने बच्चों और बच्चियों ने भी शिरकत की. गूंजते हुए 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारों के बीच 11 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सनातन संस्कृति से जोड़ना था.

2. पश्चिमी सभ्यता को 'सांस्कृतिक' जवाब
आयोजकों का कहना है कि 14 फरवरी को केवल प्रेम दिवस के रूप में सीमित करना हमारी संस्कृति नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य देश की धार्मिक और सांस्कृतिक छवि को जिंदा रखना है. आज छोटे-छोटे बच्चों ने जिस उत्साह के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, वह यह बताता है कि हमारी भावी पीढ़ी अपनी विरासत को संभालने के लिए तैयार है."

3. सभी वर्गों की दिखी एकजुटता
इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने जाति-पाति से ऊपर उठकर हिस्सा लिया. भक्तिभाव से सराबोर यह अनुष्ठान न केवल एक धार्मिक कार्यक्रम था, बल्कि पश्चिमी सभ्यता की होड़ के बीच भारतीय संस्कारों की रक्षा का एक 'मजबूत संदेश' भी था.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

