/अस्पताल में अंधविश्वासः सर्पदंश से पीड़ित महिला का डॉक्टर कर रहे थे इलाज, अचानक पहुंचा ओझा और करने लगा झाड़-फूंक

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Sitamarhi News: सीतामढ़ी सदर अस्पताल परिसर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सर्पदंश की आशंका में एक महिला को भर्ती कराया गया था. महिला का इलाज चल रहा था, इसी दौरान उसके परिजनों ने एक ओझा को बुला लिया. ओझा ने भी अस्पताल परिसर में अपनी दुकान सजा दी और झाड़-फूंक करने लगा. इस करतूत को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई, जिससे यहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों ने एक साथ इतनी भीड़ को देख हैरान रह गए और करतूत कर रहे ओझा-भगत को खदेड़ कर अस्पताल परिसर से बाहर भगाया.
जानकारी के अनुसार बेलसंड थाना क्षेत्र के चंदौली गांव निवासी बंदना कुमारी अपने घर के कमरे में बैठी थीं. इसी दौरान उन्हें किसी विषैले जंतु के काटने की आशंका हुई, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का उपचार शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच परिजनों ने अंधविश्वास में फंस कर स्थानीय भगत को भी बुला लिया. भगत ने अस्पताल परिसर में ही तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक शुरू कर दी.
इस कारनामे के बाद अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित होता देख अस्पताल में तैनात होमगार्ड ने भगत को खदेड़ कर बाहर भगा दिया. इस घटना के बाद डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में बिना देर किए मरीज को अस्पताल पहुंचाएं और इलाज के लिए केवल चिकित्सकीय सलाह पर ही भरोसा करें.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण