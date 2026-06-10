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अस्पताल में अंधविश्वासः सर्पदंश से पीड़ित महिला का डॉक्टर कर रहे थे इलाज, अचानक पहुंचा ओझा और करने लगा झाड़-फूंक

Sitamarhi Samachar: सर्पदंश से पीड़ित महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसी दौरान उसके परिजनों ने एक ओझा को बुला लिया. ओझा ने भी अस्पताल परिसर में अपनी दुकान सजा दी और झाड़-फूंक करने लगा.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:27 AM IST
अस्पताल में अंधविश्वासः सर्पदंश से पीड़ित महिला का डॉक्टर कर रहे थे इलाज, अचानक पहुंचा ओझा और करने लगा झाड़-फूंक
Image Credit: सीतामढ़ी सदर अस्पताल में झाड़-फूंक

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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