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मेरी शादी करवाओ नहीं तो कूद जाउंगा, सीतामढ़ी में सिरफिरे आशिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के मनियारी गांव में प्रेमिका से शादी की जिद में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घंटों चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया और बड़ा हादसा टल गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:58 PM IST

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मेरी शादी करवाओ नहीं तो कूद जाउंगा, सीतामढ़ी में सिरफिरे आशिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा
मेरी शादी करवाओ नहीं तो कूद जाउंगा, सीतामढ़ी में सिरफिरे आशिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र के मनियारी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक सिरफिरा आशिक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की जिद पूरी करने के लिए ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक ने ऊपर से ही चिल्लाते हुए परिजनों और ग्रामीणों को धमकी दी कि यदि उसकी शादी नहीं कराई गई, तो वह ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए नीचे सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. जानकारी के अनुसार, मनियारी गांव निवासी रामजी महतो के पुत्र जनार्दन कुमार एक युवती से पिछले काफी समय से गहरा प्रेम करता है. युवक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था और उसने अपने दिल की बात परिजनों को भी बताई थी. हालांकि, परिवार वाले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे. अपनों के इस कड़े विरोध और शादी से साफ इनकार के कारण प्रेमी गहरे तनाव में आ गया. परिजनों को अपनी जिद के आगे झुकाने के लिए उसने यह कदम उठाने का फैसला किया.

गुरुवार को सुबह-सुबह युवक चुपके से गांव के ही एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. जैसे ही ग्रामीणों की नजर टावर की सबसे ऊपरी चोटी पर बैठे युवक पर पड़ी, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव के लोगों ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और लगातार कूदने की धमकी दे रहा था.

ये भी पढ़ें: बेतिया में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका

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हालात बेकाबू होते देख ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुनौरा थाने की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बेहद सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक तरीके से काम लिया. पुलिस अधिकारियों ने नीचे से चिल्लाने के बजाय सीधे टावर पर चढ़े युवक के मोबाइल फोन पर कॉल की.

उन्होंने फोन पर युवक को सांत्वना दी, उसे शांत किया और भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम सुरक्षित नीचे उतर आओ, तुम्हारी बात सुनी जाएगी और तुम्हारी शादी करा दी जाएगी. थानाध्यक्ष और पुलिस टीम से मिले ठोस आश्वासन के बाद युवक का गुस्सा शांत हुआ. इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद युवक को टावर से सकुशल और सुरक्षित नीचे उतारा गया. समय रहते पुलिस की समझदारी भरी कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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