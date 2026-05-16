Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3219367
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

पर्यावरण संरक्षण में चमका सीतामढ़ी का महुआवा पंचायत, देशभर में मिली नई पहचान

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले का महुआवा पंचायत पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव, पौधारोपण और सोलर ऊर्जा के उपयोग से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है. केंद्र सरकार द्वारा इसे देश के मॉडल ग्रीन पंचायतों में शामिल कर सम्मानित किया जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 04:48 PM IST

Trending Photos

पर्यावरण संरक्षण में चमका सीतामढ़ी का महुआवा पंचायत, देशभर में मिली नई पहचान
पर्यावरण संरक्षण में चमका सीतामढ़ी का महुआवा पंचायत, देशभर में मिली नई पहचान

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है. इस पंचायत को जलवायु नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. केंद्र सरकार ने देशभर से चार पंचायतों का चयन किया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार का महुआवा पंचायत शामिल है. महुआवा पंचायत को देश के तीसरे मॉडल पंचायत के रूप में चुना गया है. यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है.

यह सम्मान पंचायत के मुखिया संजीव भूषण और ग्रामीणों की मेहनत का परिणाम है. पंचायत ने पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं. 'नेट जीरो कार्बन एमिशन' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया. सड़कों, सरकारी जमीनों और तालाबों के किनारे हजारों पौधे लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: दोनों पूजा में बैठ गईं, जब उठीं तो गले से गोल्ड की चेन गायब, सास-बहू से स्नेचिंग

Add Zee News as a Preferred Source

जल संरक्षण के क्षेत्र में भी पंचायत ने अच्छा काम किया है. पुराने कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है. पंचायत में सोलर लाइट के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है. कचरा प्रबंधन में भी महुआवा पंचायत मिसाल बन चुका है. प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है.

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा के बाद पूरे सीतामढ़ी जिले में खुशी का माहौल है. मुखिया संजीव भूषण के अनुसार, महुआवा पंचायत की सफलता अन्य गांवों के लिए प्रेरणा है. उनका कहना है कि यदि सही सोच और प्रयास हो, तो गांव स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्या से मुकाबला किया जा सकता है. आज महुआवा पंचायत एक 'ग्रीन पंचायत' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

TAGS

Sitamarhi News

Trending news

Kishanganj News
किशनगंज में पेट्रोल पंप बंद होने से मची अफरा-तफरी, तेल भरवाने बंगाल जा रहे लोग
Bihar Weather
Bihar Weather: बिहार में वक्त से पहले दस्तक देगा मानसून, 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी
Samrat Chaudhary
सम्राट सरकार का 1 महीना, फैसलों की झड़ी बनाम विपक्ष के तीखे वार, जानें क्या रहा खास?
Gandak river
क्या आपको पता है कि गंडक नदी में अभी कितने घड़ियाल हैं?
Bettiah news
गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेतिया, बदमाशों ने पुलिस को दी चुनौती
Chain snatching
दोनों पूजा में बैठ गईं, जब उठीं तो गले से गोल्ड की चेन गायब, सास-बहू से स्नेचिंग
Chhapra Police
आर्केस्ट्रा के चंगुल से छुड़ाईं 20 लड़कियां, पुलिस का 'ऑपरेशन आवाज दो' रहा एक्शन में
JMM leader Vinod Pandey
'जनता त्रस्त, कॉर्पोरेट मस्त', JMM नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
JMM leader Vinod Pandey
'जनता त्रस्त, कॉर्पोरेट मस्त', JMM नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
sasaram sand mafia
सासाराम में बालू माफिया ने सिपाही को ट्रैक्टर से रौंदा, नवादा में पुलिस पर फायरिंग