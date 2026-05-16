पर्यावरण संरक्षण में चमका सीतामढ़ी का महुआवा पंचायत, देशभर में मिली नई पहचान

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है. इस पंचायत को जलवायु नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. केंद्र सरकार ने देशभर से चार पंचायतों का चयन किया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार का महुआवा पंचायत शामिल है. महुआवा पंचायत को देश के तीसरे मॉडल पंचायत के रूप में चुना गया है. यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है.

यह सम्मान पंचायत के मुखिया संजीव भूषण और ग्रामीणों की मेहनत का परिणाम है. पंचायत ने पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं. 'नेट जीरो कार्बन एमिशन' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया. सड़कों, सरकारी जमीनों और तालाबों के किनारे हजारों पौधे लगाए गए हैं.

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जल संरक्षण के क्षेत्र में भी पंचायत ने अच्छा काम किया है. पुराने कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है. पंचायत में सोलर लाइट के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है. कचरा प्रबंधन में भी महुआवा पंचायत मिसाल बन चुका है. प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है.

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा के बाद पूरे सीतामढ़ी जिले में खुशी का माहौल है. मुखिया संजीव भूषण के अनुसार, महुआवा पंचायत की सफलता अन्य गांवों के लिए प्रेरणा है. उनका कहना है कि यदि सही सोच और प्रयास हो, तो गांव स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्या से मुकाबला किया जा सकता है. आज महुआवा पंचायत एक 'ग्रीन पंचायत' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण