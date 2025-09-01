Bihar Crime: सीतामढ़ी में ससुर ने कराया दामाद का मर्डर, समस्तीपुर में 17 साल बाद हत्यारा ससुर गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार की सीतामढ़ी पुलिस ने बीती 17 अगस्त को बथनाहा थाना क्षेत्र के कोइली गांव से दिलीप कुमार नामक युवक का शव बरामद किया था. इस शव के 10 मीटर दूरी पर एक और लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त भलाहा गांव निवासी राजेश पासवान के रूप में हुई थी. पुलिस ने इस डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, दिलीप कुमार और राजेश पासवान आपस में दोस्त थे. पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में मृतक दिलीप कुमार के ससुर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अकलू महतो अपने दामाद दिपील कुमार की शराब पीने की लत से परेशान था. इसी कारण से ससुर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी देकर अपनी बेटी का सुहाग खत्म करा दिया. इतना ही नहीं राजेश पासवान को सिर्फ इसलिए मरवा दिया, क्योंकि वह दिलीप कुमार को शराब पिलाया करता था.

इस मामले में एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस केस को सुलझाया है. सीसीटीवी फुटेज में मृतक दिलीप एक बाइक से दो लोगों के साथ जाता दिखाई दे रहा था. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दोनों व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया गया. ये दोनों सहियारा थाना क्षेत्र के हरिकेश गांव के भोला साह और बिकाऊ राम हैं. एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों पेशावर अपराधी हैं और सुपारी लेकर हत्याएं करते हैं. इन दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है. पकड़े गए अपराधियों ने ही बताया कि मृतक दिलीप सिंह के ससुर अकलू महतो ने उन्हें सुपारी दी थी. जिसके बाद अकलू महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. अकलू ने एक लाख रुपये की सुपारी देकर दिलीप और राजेश की हत्या कराई थी.

उधर समस्तीपुर जिले के सारायरंजन थाने की पुलिस ने दामाद की हत्या के आरोपी को 17 साल बाद न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सरायरंजन थाना क्षेत्र के गंगासरा गांव के रहने वाले स्वर्गीय भागेरण राय के 72 वर्षीय बेटे गंगा राय के रूप में की गई है. गिरफ्तार गंगा राय ने बताया कि साल 2008 में अपनी छोटी बेटी बबीता कुमारी की शादी बिशनपुर बंदे गांव के रहने वाले हृदय राय के बेटे राजेश कुमार के साथ की थी. शादी के 17 महीने के बाद उन्हें एक बच्चे को जन्म लिया. जन्म लेने के 8 महीने के बाद उनके दामाद राजेश राय रोजगार की तलाश में हैदराबाद चले गए. कुछ दिनों के बाद काम करके वह समस्तीपुर अपने घर लौटे.

साल 2008 नवंबर में उनके दामाद का शव सरायरंजन थाना इलाके में बरामद हुआ था. मृतक के पिता हृदय राय ने बेटे की पत्नी और ससुरालवालों पर ही सारायरंजन थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सभी लोग न्यायालय से जमानत पर थे, लेकिन गंगा राय न्यायालय में हमेशा उपस्थित नहीं हो पाया. जिसके कारण जिला न्यायालय से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. सारायरंजन थाने की पुलिस गंगा राय को गंगासरा स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है. कागजी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा.

