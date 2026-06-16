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Sitamarhi News: डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज, नाराज साले ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. प्रेम विवाह से नाराज युवक पर अपने जीजा मिथिलेश कुमार को गोली मारने का आरोप लगा है. घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:26 AM IST
Sitamarhi News: डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज, नाराज साले ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: Sitamarhi News: डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज ,नाराज साले ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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