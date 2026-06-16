/Sitamarhi News: डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज, नाराज साले ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर

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Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र स्थित बुधनगरा गांव में प्रेम विवाह को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक रूप ले बैठा. ऐसा आरोप है कि प्रेम विवाह से नराज युवक ने अपने ही जीजा को गोली मार दी. इस घटना में घायल हुए मिथिलेश कुमार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच कर रही है.
घायल मिथिलेश कुमार ने बताया कि उसने करीब डेढ़ वर्ष पहले गांव की ही सुनीता कुमारी से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से लड़की पक्ष इस रिशते का विरोध कर रहा था. उनका आरोप है कि शादी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रहीं थीं और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी. इसके बाद भी दोनों साथ रह रहे थे.
मिथिलेश के अनुसार सोमवार की रात करीब 9 बजे वह काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान गांव के पास स्थित एक ईंट भट्ठा के समीप पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलवारों ने उस पर गोली चला दी, जो उसके पीठ में जाकर लगी. गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
मामले को लेकर सीतामढ़ी के SP अमित रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग और परिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. लड़की के भाई पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है.पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण