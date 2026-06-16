/Sitamarhi News: डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज, नाराज साले ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र स्थित बुधनगरा गांव में प्रेम विवाह को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक रूप ले बैठा. ऐसा आरोप है कि प्रेम विवाह से नराज युवक ने अपने ही जीजा को गोली मार दी. इस घटना में घायल हुए मिथिलेश कुमार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच कर रही है.