Sitamarhi News: बेलसंड के विधायक को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी, आरोपी 48 घंटे में गिरफ्तार

सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से नवनिर्वाचित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक अमित कुमार रानू को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया. यह कॉल 26 नवंबर की रात करीब 9 बजकर 21 मिनट पर आया, जब विधायक अपने अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया स्थित आवास पर मौजूद थे. कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए विधायक को धमकाने की कोशिश की.

धमकी भरे फोन कॉल के तुरंत बाद विधायक के निजी सचिव ने अहियापुर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. आवेदन मिलते ही पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले की जांच तेज कर दी. पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के लिए साइबर टीम की मदद भी ली.

एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि कॉल की लोकेशन खंगालने पर पुलिस को आरोपी की पहचान मिली और 48 घंटे के अंदर उसे सदर थाना क्षेत्र के श्रमजीवी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी का नाम राहुल सिंह है, जो मूल रूप से सीतामढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अमित कुमार रानू हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपी (आर) के टिकट पर बेलसंड सीट से जीते हैं. जीत के कुछ दिनों बाद ही मिली धमकी ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने बताया कि कॉल की समयसीमा, मोबाइल लोकेशन और नंबर के आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया गया.

ये भी पढ़ें- Sitamarhi: सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में रखी प्लास्टिक पाइप में लगी आग

एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत FIR दर्ज की गई. साइबर सेल की सहायता से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट - मणितोष कुमार