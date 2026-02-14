Sitamarhi News: 'महाराष्ट्र पुलिस का DGP' बनकर ठगे 40 लाख, सीतामढ़ी में शातिर महेश मुखिया गिरफ्तार; 16 मोबाइल और कैश बरामद

Sitamarhi News: सीतामढ़ी पुलिस ने एक बड़े जालसाजी मामले का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी महेश मुखिया को गिरफ्तार किया है. आरोपी सुप्पी थाना क्षेत्र के मोहनिमंडल का निवासी है और लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर रहा था. पुलिस के अनुसार, महेश ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी के नाम से फर्जी आई कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बनाकर लोगों को धोखा दिया. आरोपी ने विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले के औराई निवासी सुधीर साहनी को टेंडर दिलाने के बहाने लगभग 40 लाख रुपये की वसूली की थी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया.

तलाशी में मिले अहम साक्ष्य

गिरफ्तारी के बाद आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले. आरोपी के पास से एक लैपटॉप, करीब 16 मोबाइल फोन, नेपाली और भारतीय सिम कार्ड बरामद किए गए. इसके अलावा लाखों रुपये नकद भी उसके कब्जे से जब्त किए गए. पुलिस का कहना है कि यह सभी साक्ष्य इस जालसाजी मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं और आगे की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी में वर्दीवाला खेला! DGP के नाम से फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

ठगी की विस्तृत जांच में जुटी पुलिस

सीतामढ़ी पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने और किन-किन लोगों को अपना शिकार बनाया है. पुलिस ने बताया कि महेश मुखिया की यह ठगी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई थी और इसके पीछे विस्तृत जालसाजी की योजना थी. जांच के दौरान पुलिस यह भी देख रही है कि आरोपी ने फर्जी आई कार्ड और दस्तावेजों का उपयोग किन अन्य मामलों में किया.

भविष्य की कार्रवाई और चेतावनी

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी ऐसे जालसाजी के मामले में सतर्क रहें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले जांच अवश्य करें. अधिकारियों ने कहा कि महेश मुखिया के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपत्ति और अवैध आय की भी जांच की जाएगी. इस गिरफ्तारी से अन्य अपराधियों के लिए भी संदेश गया है कि कानून के सामने कोई सुरक्षित नहीं है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण