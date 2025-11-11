Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997429
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित, 92 साल की बुजुर्ग मां संग डाला वोट

Sitamarhi News: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके है. अभी तक कई प्रतिशत लोग मतदान दे चुके हैं. मतदान देने के लिए युवा से लेकर दिव्यांग सभी लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं. इसी बीच सीतामढ़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू भी अपने मां संग वोट डालने जा रहे हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित, 92 साल की बुजुर्ग मां संग डाला वोट
Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित, 92 साल की बुजुर्ग मां संग डाला वोट

Sitamarhi News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानि मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान हो रहे हैं. पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को हुए थे. इसमें लोगों ने काफी ज्यादा बढ़-चढ़ कर भागीदारी देखने को मिली. पहले चरण में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी.  दूसरे और आखिरी चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें से पहली बार वोट देने वाले मतदाता 5,28,954 हैं. इस चरण में पुरुष मतदाता 1,95,44,041 है. इसके अलावा 1,74,68,572 महिला वोटर हैं. 

सीतामढ़ी में भी आज दूसरे चरण का मतदान जारी है . इस दौरान सीतामढ़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे हैं. प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू ने 92 साल की बुजुर्ग अपनी मां को व्हीलचेयर के सहारे वोट कास्ट करवाया है. 

इन्होंने कहा कि अपनी मां के लिए घर पर वोट कास्ट की अपील जिला प्रशासन से की थी लेकिन विपक्ष के ऑब्जेक्शन के बाद डीएम ने चुनाव आयोग से मार्ग दर्शन मांगा था. समय निकल चुका था. इसलिए बूथ पर ही लाना पड़ा. वहीं, इन्होंने जनता से अपील की सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

आज दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक लगभग 14.55% मतदाता मतदान कर चुके हैं.

अररिया-15.34, अरवल-14.95, औरंगाबाद-15.43, बांका-15.14, भागलपुर-13.43, गया-15.97, जहानाबाद-13.81, जमुई-15.77, कैमूर-15.08, कटिहार-13.77, किशनगंज-15.81, मधुबनी-13.25, नवादा- 13.46, पश्चिम चंपारण- 15.04, पूर्णिया-15.54, पूर्वी चंपारण-14.11, रोहतास-14.16, शिवहर-13.94, सीतामढ़ी- 13.49, सुपौल-14.85
गौरतलब हैं कि इस चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मतगणना 14 तारिख को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sitamarhi NewsBihar Second Phase Polling 2025

Trending news

Samastipur News
दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों में बिहार का पंकज सहनी भी शामिल, परिवार में मातम पसरा
bihar chunav 2025
चैनपुर से बृज किशोर बिंद का बड़ा बयान, बोले- "बिहार में बनेगी RJD सरकार"
bihar chunav 2025
मोतिहारी में पोलिंग बूथ पर चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बांटने का आरोप, दो गिरफ्तार
bihar chunav 2025
कोनार पहुंचे प्रशांत किशोर, मतदान कर कहा; विकास और रोजगार के लिए करें वोट
Sitamarhi News
Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित
bihar chunav 2025
'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
फारबिसगंज में भिड़े NDA-महागठबंधन कार्यकर्ता! वोटिंग के बीच बूथ पर झड़प
bihar chunav 2025
कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान, नेहा शर्मा नहीं आईं नजर
bihar chunav 2025
चंपारण से उठेगा NDA का तूफान! संजय जायसवाल बोले, लालू-तेजस्वी का सफाया तय
bihar chunav 2025
रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग