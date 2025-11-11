Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित, 92 साल की बुजुर्ग मां संग डाला वोट

Sitamarhi News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानि मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान हो रहे हैं. पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को हुए थे. इसमें लोगों ने काफी ज्यादा बढ़-चढ़ कर भागीदारी देखने को मिली. पहले चरण में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी. दूसरे और आखिरी चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें से पहली बार वोट देने वाले मतदाता 5,28,954 हैं. इस चरण में पुरुष मतदाता 1,95,44,041 है. इसके अलावा 1,74,68,572 महिला वोटर हैं.

सीतामढ़ी में भी आज दूसरे चरण का मतदान जारी है . इस दौरान सीतामढ़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे हैं. प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू ने 92 साल की बुजुर्ग अपनी मां को व्हीलचेयर के सहारे वोट कास्ट करवाया है.

इन्होंने कहा कि अपनी मां के लिए घर पर वोट कास्ट की अपील जिला प्रशासन से की थी लेकिन विपक्ष के ऑब्जेक्शन के बाद डीएम ने चुनाव आयोग से मार्ग दर्शन मांगा था. समय निकल चुका था. इसलिए बूथ पर ही लाना पड़ा. वहीं, इन्होंने जनता से अपील की सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार बनाए.

आज दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक लगभग 14.55% मतदाता मतदान कर चुके हैं.

अररिया-15.34, अरवल-14.95, औरंगाबाद-15.43, बांका-15.14, भागलपुर-13.43, गया-15.97, जहानाबाद-13.81, जमुई-15.77, कैमूर-15.08, कटिहार-13.77, किशनगंज-15.81, मधुबनी-13.25, नवादा- 13.46, पश्चिम चंपारण- 15.04, पूर्णिया-15.54, पूर्वी चंपारण-14.11, रोहतास-14.16, शिवहर-13.94, सीतामढ़ी- 13.49, सुपौल-14.85

गौरतलब हैं कि इस चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मतगणना 14 तारिख को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी.

