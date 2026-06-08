/Sitamarhi News: सनातन प्रचार के लिए साइकिल से देशभर की यात्रा पर निकले युवा, 9 राज्यों की भ्रमण कर पहुंचे पुनौरा धाम, टेका मत्था

Sitamarhi News: बदलते युग में सनातन धर्म और अध्यात्म के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान देश में एक सकारात्मक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दे रहा है. आज की आधुनिक जीवनशैली और तकनीक की चकाचौंध के बीच युवा पीढ़ी अपनी जड़ों की ओर लौट रही है. इसका एक जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण देश के दो युवाओं की अनूठी भारत यात्रा में देखने को मिलता है. पिछले दो वर्षों से मुंबई और गुजरात के रहने वाले ये दो साहसी युवा साइकिल के माध्यम से संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं. सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार और आध्यात्मिक शांति की खोज में निकले इन युवाओं ने अब तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ली है.