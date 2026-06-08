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Sitamarhi News: सनातन प्रचार के लिए साइकिल से देशभर की यात्रा पर निकले युवा, 9 राज्यों की भ्रमण कर पहुंचे पुनौरा धाम, टेका मत्था

Sitamarhi News: मुंबई और गुजरात के दो युवा पिछले दो वर्षों से साइकिल के जरिए भारत भ्रमण पर है. हाल ही में वे माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:13 PM IST
Sitamarhi News: सनातन प्रचार के लिए साइकिल से देशभर की यात्रा पर निकले युवा, 9 राज्यों की भ्रमण कर पहुंचे पुनौरा धाम, टेका मत्था
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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