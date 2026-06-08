/Sitamarhi News: सनातन प्रचार के लिए साइकिल से देशभर की यात्रा पर निकले युवा, 9 राज्यों की भ्रमण कर पहुंचे पुनौरा धाम, टेका मत्था

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Sitamarhi News: बदलते युग में सनातन धर्म और अध्यात्म के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान देश में एक सकारात्मक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दे रहा है. आज की आधुनिक जीवनशैली और तकनीक की चकाचौंध के बीच युवा पीढ़ी अपनी जड़ों की ओर लौट रही है. इसका एक जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण देश के दो युवाओं की अनूठी भारत यात्रा में देखने को मिलता है. पिछले दो वर्षों से मुंबई और गुजरात के रहने वाले ये दो साहसी युवा साइकिल के माध्यम से संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं. सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार और आध्यात्मिक शांति की खोज में निकले इन युवाओं ने अब तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ली है.
अपनी इस कठिन लेकिन पावन यात्रा के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन किए हैं. सड़कों की चुनौतियों, मौसम के उतार-चढ़ाव और शारीरिक थकान को पीछे छोड़ते हुए ये दोनों युवा हाल ही में माता जानकी की पावन जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंचे. यहां पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता सीता की विशेष पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया. अपनी इस यात्रा के दौरान ये दोनों युवा अब तक भारत के 9 राज्यों समेत पड़ोसी देश नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कर चुके हैं.
यह यात्रा केवल एक शारीरिक दूरी तय करना नहीं है, बल्कि यह युवा मानस में सनातन मूल्यों को गहराई से स्थापित करने का एक अनूठा माध्यम बन चुकी है. साइकिल जैसी पर्यावरण-अनुकूल सवारी चुनकर वे समाज को सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं. रास्ते में मिलने वाले लोगों के लिए इन युवाओं का समर्पण और भक्ति एक बड़ी प्रेरणा बन रही है. नेपाल और भारत के विभिन्न कोनों को जोड़ने वाली यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म की सांस्कृतिक सीमाएं भौगोलिक सीमाओं से कहीं ऊपर हैं.
फिलहाल, इन दोनों युवाओं के शेष धार्मिक स्थलों के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है. विपरीत परिस्थितियों में भी उनका यह अटूट संकल्प यह दर्शाता है कि आधुनिकता के इस दौर में भी हमारी युवा पीढ़ी देश की प्राचीन विरासत, धर्म और अध्यात्म को संजोने के लिए पूरी तरह तत्पर और संकल्पित है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण