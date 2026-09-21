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सीतामढ़ी में PM आवास योजना की जांच के बाद बवाल, परिवार पर हमला कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के अटारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े विवाद में एक परिवार के साथ मारपीट और पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:14 AM IST
सीतामढ़ी में PM आवास योजना की जांच के बाद बवाल, परिवार पर हमला कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास
Image Credit: सीतामढ़ी में PM आवास योजना की जांच के बाद बवाल (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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