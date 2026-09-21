/सीतामढ़ी में PM आवास योजना की जांच के बाद बवाल, परिवार पर हमला कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास

आवास योजना की जांच के बाद बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि पीड़ित विकास झा के चाचा ने वर्ष 1996 में बने पैतृक मकान को दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1लाख 30 हजार रुपये की राशी अपने नाम करवा ली थी. इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी. शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच करने के लिए जांच टीम 18 सितंबर 2026 को अटारी गांव पहुंची. जांच टीम ने वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले की जांच की.