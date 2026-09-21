/सीतामढ़ी में PM आवास योजना की जांच के बाद बवाल, परिवार पर हमला कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास

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Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े विवाद में एक परिवार के साथ मारपीट कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का का प्रयास करने का मामला सामने आया है. यह घटना रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के अटारी गांव की है. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों में डर का माहौल बना हुआ है.
आवास योजना की जांच के बाद बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि पीड़ित विकास झा के चाचा ने वर्ष 1996 में बने पैतृक मकान को दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1लाख 30 हजार रुपये की राशी अपने नाम करवा ली थी. इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी. शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच करने के लिए जांच टीम 18 सितंबर 2026 को अटारी गांव पहुंची. जांच टीम ने वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले की जांच की.
जांच टीम के लौटने के बाद परिवार पर हमला
आरोप है कि जांच टीम के घर से वापस लौटने के बाद पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया. पीड़ित पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी मारपीट की और पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांगी सुरक्षा
पीड़ित परिवार के अनुसार, इस पूरी वारदात की CCTV फुटेज भी मौजूद है, जिसमें घटना से जुड़े वीडियो रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है. परिवार ने पुलिस को आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब पुलिस जांच के दौरान CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर सकती है. हालांकि, घटना में शामिल आरोपियों और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण