सीतामढ़ी पुलिस का बड़ा एक्शन: टाटा सफारी और होंडा कार से 1104 लीटर नेपाली शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना के पुलिस ने गूप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जप्त किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई कते दौरान 1104 लीटर नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही शराब तस्करी में उपयोग होने वाले दो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

पुलिस को गूप्त सूचना मिली थी कि सहियारा थाना क्षेत्र में शराब की एख बड़ी खेप पहुचने वाली है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बेराही जयराम गांव के समीप विशेष छापेमारी अभियान शरू किया. जांच के दौरान वाहनों की तलाशी ली गई, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी.

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पुलिस की छापेमारी के दौरान एक टाटा सफारी और एक होंडा गाड़ी से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई. पुलिस ने दोनों गाड़ियो को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. अधिकारियों के अनुसार शराब को नेपाल सीमा से लाकर क्षेत्रों में सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से शराब तस्करों के मंसूबे सफल ना हो सकी.

गिरफ्तार शराब कारोबारियों की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार तथा शिवहर जिले के रहने वाले सुजीत कुमार के रूप में हुई है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कियाजा रहा है कि शराब तस्करी के इश नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण