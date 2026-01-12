Sitamarhi News: सीतामढ़ी हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंधों की भेंट चढ़ा फेकन पासवान, अपने ही निकले कातिल

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में 31 दिसंबर को मिली सिर कटी लाश का पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया है. इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की दूसरी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आपसे बता दे कि बथनाहा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में पत्नी और दो बेटे ने मिलकर फेकन पासवान की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी थी और सिर कटी लाश को NH-22 सड़क किनारे फेंक दिया था. सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया और शिनाख्त के बाद मामले को दर्ज किया गया घटना के 3 दिन बाद इसी क्षेत्र से कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया गया जिसके बाद एसपी अमित रंजन ने SIT का गठन कर इस मामले का उद्भेदन किया है. हत्या के पीछे अवैध संबंध और रुपए की लेन देन की वजह बताई गई है.

रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण