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Sitamarhi Murder: जिसका हुआ एनकाउंटर उसके पट्टीदार को गोलियों से भूना, दिनदहाड़े हत्याकांड से इलाके में दहशत

Sitamarhi Murder: मृतक की पहचान 50 वर्षीय रामाशंकर प्रसाद यादव उर्फ रामाशंकर राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक रामाशंकर राय, गुरुग्राम में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात सरोज राय का पट्टीदार है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 07:01 AM IST

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सीतामढ़ी पुलिस
सीतामढ़ी पुलिस

Sitamarhi Murder: सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बतरौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ बदमाशों ने एक अधेड़ युवक पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी. घटना के बाद परिजनों ने घायल को आनन-फानन में मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 50 वर्षीय रामाशंकर प्रसाद यादव उर्फ रामाशंकर राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक रामाशंकर राय, गुरुग्राम में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात सरोज राय का पट्टीदार है. इतना ही नहीं रामाशंकर का एक और रिश्तेदार राकेश राय भी हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और कई हत्याकांड में फरार चल रहा है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हदशत का माहौल है.

मिली जानकारी के अनुसार रामाशंकर राय शनिवार (16 मई) की शाम को किसी काम से गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान पर आया था. काम खत्म करके वह बाइक से वापस घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने रामाशंकर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. उसके सिर, कनपटी तथा शरीर के पिछले हिस्से में कई गोलियां लगीं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

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परिजनों ने इस हत्याकांड के पीछे गांव की पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद को वजह बताया है. मृतक के साले का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं, बल्कि गांव के ही लोग हैं, जिनसे लंबे समय से विवाद चल रहा था.

रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण

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