पटना PMCH का औचक निरक्षण

अभी कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना PMCH का औचक निरक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का जायजा लिया. निशांत कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं. साथ ही, PMCH के प्रिंसिपल मौके पर मौजूद नहीं थे. प्रिंसिपल से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही किसी अन्य अधिकारी को प्रभार सौंपा था. इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जाएगी.