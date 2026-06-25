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सीतामढ़ी सदर अस्पताल खुद बीमार! वार्ड में लगे AC खराब, घर से पंखा लाने को मजबूर हुए मरीज

Sitamarhi Sadar Hospital: सीतामढ़ी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती दिख रही है. अस्पताल में लगे एसी खराब है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग अपने-अपने घरों से पंखा लाने को मजबूर है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:03 AM IST
सीतामढ़ी सदर अस्पताल खुद बीमार! वार्ड में लगे AC खराब, घर से पंखा लाने को मजबूर हुए मरीज
Image Credit: सीतामढ़ी सदर अस्पताल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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