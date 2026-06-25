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बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग भले ही अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करते हों, लेकिन सीतामढ़ी सदर अस्पताल की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है. सीतामढ़ी सदर अस्पताल में गर्मी से बेहाल मरीज घर से पंखा लाने को मजबूर है, ताकि गर्मी से कुछ राहत पा सके. भीषण गर्मी के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
घरों से पंखा लाकर अपने वार्ड में लगवा रहे लोग
दरअसल, अस्पताल के इमरजेंसी और जनरल वार्ड में लगे कई एयर कंडीशनर (एसी) बंद पड़े हैं या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. स्थिति इतनी खराब है कि मरीजों को गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घरों से पंखा लाकर अपने अपने वार्ड में लगाना पड़ रहा है. बता दें कि बिहार के सभी जिलों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है.
पटना PMCH का औचक निरक्षण
अभी कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना PMCH का औचक निरक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का जायजा लिया. निशांत कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं. साथ ही, PMCH के प्रिंसिपल मौके पर मौजूद नहीं थे. प्रिंसिपल से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही किसी अन्य अधिकारी को प्रभार सौंपा था. इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण
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