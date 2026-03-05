सीतामढ़ी सदर अस्पताल बना 'मटन मार्केट': परिसर में खुलेआम कटे बकरे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Sitamarhi News: सीतामढ़ी सदर अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। होली जैसे बड़े त्योहार के मौके पर जहां साफ-सफाई और व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है, वहीं सदर अस्पताल परिसर में ही मटन का अस्थायी बाजार सज गया. इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर ही खुलेआम बकरों की कटाई भी की गई. यह पूरा मामला तब सामने आया जब वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है.

खुले में मांस बिक्री पर सरकार का स्पष्ट आदेश

राज्य सरकार की ओर से पहले ही सार्वजनिक स्थानों और खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना है. खासकर अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध माना जाता है, क्योंकि यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.

तस्वीरों ने खड़े किए कई गंभीर सवाल

सदर अस्पताल परिसर में खुलेआम बकरे काटे जाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के रहते हुए इस तरह की गतिविधि कैसे होने दी गई. अस्पताल परिसर में मरीज, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार आते-जाते रहते हैं, ऐसे में इस तरह का दृश्य न सिर्फ अस्वच्छता फैलाता है बल्कि अस्पताल की गरिमा पर भी सवाल उठाता है.

प्रशासन ने साधी चुप्पी, कार्रवाई की मांग तेज

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सदर अस्पताल प्रशासन फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है. अधिकारियों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है. हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठानी शुरू कर दी है. अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है.

