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सीतामढ़ी में शर्मसार करने वाली वारदात: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, कब्र से निकाला गया शव

सीतामढ़ी में शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. मृतका की मां के शिकायत के बाद पुलिस ने कब्र से लड़की के शव को बरामद किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 25, 2026, 12:19 PM IST

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सीतामढ़ी न्यूज,
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र के एक गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय एक नाबालिग के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या का आरोप है. पीड़िता की मां ने इस मामले को लेकर सीतामढ़ी के बेलसंड थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उस मासूम पीड़िता के शव को उसकी कब्र से बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि बलात्कार की यह घटना 3 अप्रैल को हुई थी.

गेहूं काटने गई थी लड़की की मां
मिली जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल की सुबह मृत लड़की की मां गेहूं काटने के लिए बाहर गई थीं. जब वह रात करीब 10:30 बजे काम से लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी 14 वर्षीय बेटी एक चारपाई पर घुटनों के बल बैठी है और उसके गले में एक दुपट्टे (स्कार्फ) का फंदा लगा हुआ है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस घटना में चार ग्रामीण मोहम्मद रियाज, गुलाब दर्जी, अली दर्जी और फिरोज दर्जी शामिल हैं. ये सभी बेलसंड के गौशननगर के रहने वाले हैं.

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SP के निर्देशों पर की गई कार्रवाई
आरोप है कि आपस में मिलकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. फिर पीड़ित की हत्या की और उसके बाद उसके शव को लटका दिया. मृतका की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद और SP के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, शव को सुन्नरपुर कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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