/सीतामढ़ी में आंधी-तूफान का तांडव, पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, देर रात तेज आंधी और बारिश के दौरान वर्षों पुराना पीपल का पेड़ अचानक सिकंदर सहनी के फूस के घर पर गिर पड़ा. उस समय सिकंदर सहनी के परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे. पेड़ गिरने से घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.