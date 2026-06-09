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सीतामढ़ी में आंधी-तूफान का तांडव, पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में तेज आंधी-तूफान ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी पंचायत में विशाल पीपल का पेड़ फूस के घर पर गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:06 PM IST
सीतामढ़ी में आंधी-तूफान का तांडव, पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
Image Credit: सीतामढ़ी में आंधी-तूफान का तांडव, पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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