/सीतामढ़ी में आंधी-तूफान का तांडव, पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

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Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले में कल रात कुदरत का कहर देखने को मिला. अचानक आए तेज आंधी-तुफान ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र की रेवासी पंचायत के धनुषी टोलाके वार्ड संख्या-1 में एक विशाल पीपल का पेड़ फूस के मकान पर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है.
मिली जानकारी के अनुसार, देर रात तेज आंधी और बारिश के दौरान वर्षों पुराना पीपल का पेड़ अचानक सिकंदर सहनी के फूस के घर पर गिर पड़ा. उस समय सिकंदर सहनी के परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे. पेड़ गिरने से घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.
घटना की सुचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और मुआवजा देने की घोषणा की गई है.
वहीं, रीगा के भाजपा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली हर संभव सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी. अपनी परिजनों को खो चुके सिंकदर सहनी का रो-रोकर बुरा हाल है. इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण