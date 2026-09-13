/सीतामढ़ी में 25 लाख का 140 KG गांजा बरामद, वैशाली में शराब से लदी पिकअप पलटी, तस्करों पर पुलिस का शिकंजा

वहीं, वैशाली के महुआ में देशी शराब की बड़ी खेप उस वक्त सड़क पर आ गई, जब शराब से लदी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. मामला महुआ थाना क्षेत्र की लक्ष्मीनारायणपुर पंचायत के हरपुर जादों स्थित जगदीश चौक के पास का है. पिकअप के पलटने की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप समेत शराब को कब्जे में ले लिया. बताया जा रहा है कि गाड़ी पर हजारों लीटर देशी शराब लदी थी.