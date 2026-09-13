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सीतामढ़ी में 25 लाख का 140 KG गांजा बरामद, वैशाली में शराब से लदी पिकअप पलटी, तस्करों पर पुलिस का शिकंजा

Bihar Crime News: सीतामढ़ी में कन्हौली थाना पुलिस ने करीब 25 लाख रुपये मूल्य का 140 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. वहीं वैशाली के महुआ में देशी शराब से लदी पिकअप गाड़ी पलटने के बाद पुलिस ने शराब और वाहन को कब्जे में लिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 13, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:04 PM IST
सीतामढ़ी में 25 लाख का 140 KG गांजा बरामद, वैशाली में शराब से लदी पिकअप पलटी, तस्करों पर पुलिस का शिकंजा
Image Credit: सीतामढ़ी में 25 लाख का 140 KG गांजा बरामद, वैशाली में शराब से लदी पिकअप पलटी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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