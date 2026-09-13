/सीतामढ़ी में 25 लाख का 140 KG गांजा बरामद, वैशाली में शराब से लदी पिकअप पलटी, तस्करों पर पुलिस का शिकंजा

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Bihar Crime News: सीतामढ़ी में कन्हौली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपये मूल्य का 140 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. नेपाल से तस्करी कर लाई गई गांजे की खेप को कन्हौली गांव के लक्ष्मीनिया टोला स्थित आम के बगीचे में छिपाकर रखा गया था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर प्लास्टिक से बंधी छह बोरियां बरामद कीं, जिनका कुल वजन करीब 140 किलोग्राम बताया गया है.
इस मामले में पुलिस ने अज्ञात तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. तस्कर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप नेपाल से किस माध्यम से लाई गई थी और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था.
वहीं, वैशाली के महुआ में देशी शराब की बड़ी खेप उस वक्त सड़क पर आ गई, जब शराब से लदी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. मामला महुआ थाना क्षेत्र की लक्ष्मीनारायणपुर पंचायत के हरपुर जादों स्थित जगदीश चौक के पास का है. पिकअप के पलटने की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप समेत शराब को कब्जे में ले लिया. बताया जा रहा है कि गाड़ी पर हजारों लीटर देशी शराब लदी थी.
पिकअप के पलटते ही इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में देशी शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस ने बरामद शराब और पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शराब तस्करी से जुड़े लोगों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह (वैशाली), त्रिपुरारी शरण (सीतामढ़ी)