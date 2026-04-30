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सीतामढ़ी बनेगा दुनिया का सबसे सुंदर शहर! 700 एकड़ में बसेगा 'सीतापुरम', सम्राट सरकार ने दी बड़ी सौगात

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को बड़ी सौगात देते हुए 'सीतापुरम' नामक सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की घोषणा की है. 700 एकड़ में फैलने वाले इस नए शहर के लिए डुमरा और रीगा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. इस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर 7 जून 2026 तक रोक लगा दी गई है ताकि विकास कार्य बिना बाधा के पूरे हो सकें.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:19 PM IST

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700 एकड़ में 'सीतापुरम' बसाएगी सम्राट सरकार (प्रतीकात्मक फोटो)
700 एकड़ में 'सीतापुरम' बसाएगी सम्राट सरकार (प्रतीकात्मक फोटो)

सीतामढ़ी: बिहार की एनडीए सरकार ने सीतामढ़ी जिले के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही माता सीता की जन्मस्थली के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब सीतामढ़ी में 700 एकड़ की विशाल भूमि पर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा, जिसका नाम 'सीतापुरम' रखा गया है. इस घोषणा के बाद से जिले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी महोत्सव के दौरान पुनौरा धाम के मंच से खुद यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि सीतापुरम को एक 'सैटेलाइट टाउनशिप' के रूप में विकसित किया जाएगा. यह शहर डुमरा और रीगा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहर के 11 वार्डों को मिलाकर बनाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि माता सीता की पावन धरती को अयोध्या की तरह ही सुंदर और सुविधाओं से लैस बनाया जाए.

सीतापुरम बनाने की योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने कड़े कदम भी उठाए हैं. चिन्हित किए गए 700 एकड़ के क्षेत्र में किसी भी तरह की जमीन की खरीद या बिक्री पर 7 जून 2026 तक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शहर बसाने के काम में कोई रुकावट न आए और जमीनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके.

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सीतामढ़ी को सिर्फ नया शहर ही नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ एक भव्य जानकी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है. 882 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मंदिर का शिलान्यास पिछले साल अगस्त में हुआ था. सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2028 तक इस मंदिर का काम पूरा कर इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाए. यह मंदिर सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन के विश्व मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा.

एनडीए सरकार की इस पहल से सीतामढ़ी न केवल बिहार, बल्कि देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. सीतापुरम में आधुनिक सड़कें, पार्क, और अन्य शहरी सुविधाएं होंगी. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र को विकसित करने में जुटी हैं, ताकि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहाँ आने पर एक नया और अद्भुत अनुभव मिल सके.

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बिहार में सरकार बदलने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार दोगुनी हो गई है. सम्राट सरकार ने पहली ही बैठक में जिस तरह सीतामढ़ी को प्राथमिकता दी है, उससे साफ है कि आने वाले समय में जिले की सूरत बदलने वाली है. जानकी जन्मभूमि के विकास से यहाँ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर और भी बेहतर होगा.

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