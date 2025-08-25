Delhi-Sitamarhi Festival Special: छठ और दीपावली पर घर वापसी हुआ आसान, दिल्ली से सितामढ़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896575
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

Delhi-Sitamarhi Festival Special: छठ और दीपावली पर घर वापसी हुआ आसान, दिल्ली से सितामढ़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Delhi-Sitamarhi Festival Special: त्योहारी सीज़न में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के सितामढ़ी के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (04010/04009) चलाने का निर्णय लिया है. यह आरक्षित ट्रेन 25 सितंबर से 21 नवंबर तक सप्ताह में एक बार दोनों दिशाओं में चलेगी.

Written By  Shubham Raj|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:33 PM IST

Trending Photos

दिल्ली-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल
दिल्ली-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल

Delhi-Sitamarhi Festival Special: आगामी त्योहारों के सीज़न को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत से बिहार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने एक विशेष कदम उठाया है. रेलवे ने दिल्ली और बिहार के सीमावर्ती जिले सितामढ़ी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (04010/04009) चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन सीमित अवधि के लिए चलाई जाएगी और पूरी तरह आरक्षित होगी.

यह भी पढ़ें: Chenari Vidhan Sabha Seat: किसानों के लिए पानी, रोजगार और विकास बना चुनावी मुद्दा

ट्रेन संचालन की अवधि और समय
दिल्ली से सितामढ़ी के लिए ट्रेन संख्या 04010, 25 सितंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक हर गुरुवार रात 11:05 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 9:50 बजे सितामढ़ी पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04009, 26 सितंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक हर शुक्रवार रात 11:55 बजे सितामढ़ी से चलेगी और अगले दिन रात 11:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 9–9 ट्रिप्स, यानी कुल 18 फेरे लगाएगी.

यात्रा विवरण और मार्ग
यह ट्रेन दिल्ली से चलकर गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, नरकटियागंज और रक्सौल होते हुए सितामढ़ी पहुंचेगी. कुल दूरी 999 किमी तय करने में यह ट्रेन लगभग 43 किमी/घंटा की औसत रफ्तार से चलेगी.

विशेषताएं
ट्रेन पूरी तरह आरक्षित (fully reserved) होगी, जिससे बिना टिकट यात्रा की संभावना न्यूनतम रहेगी और व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी. कुल 21 कोचों के साथ यह ट्रेन चलेगी, जिससे अधिक यात्रियों को स्थान मिल सकेगा. संचालन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर किया जाएगा, जिससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी.

किसे होगा लाभ?
हर साल दशहरा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दौरान दिल्ली, एनसीआर और पंजाब से भारी संख्या में यात्री उत्तर बिहार का रुख करते हैं. ऐसे में सितामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज और गोरखपुर जैसे मार्गों पर भारी भीड़ देखी जाती है. यह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन खासतौर पर उत्तर बिहार के प्रवासी यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी और त्योहारी सीजन में उनके घर पहुंचने को सुगम बनाएगी. रेलवे का यह कदम त्योहारी उत्सवों के दौरान सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar trainSitamarhi Newsindian railwayBihar News

Trending news

Bihar train
छठ और दीपावली पर घर वापसी हुआ आसान, दिल्ली से सितामढ़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
Darbhanga News
राहुल गांधी के दौरे को लेकर दरभंगा प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
patna news
पटना में भाई-बहन की मौत का मामला गरमाया, परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा
Bihar Chunav GK
क्या आपको पता है, 2020 में कितनी पार्टियों ने लड़ा था बिहार विधानसभा चुनाव?
Hero Asia Cup 2025
Hero Asia Cup की मेजबानी को तैयार बिहार, सुविधाओं पर खास ध्यान
Sasaram News
सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या
Bagaha News
तेज बुखार से ग्रस्त बच्चे को दे दिया एंटी रेबीज डोज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
bihar flood
बाढ़ आएगी, तबाही मचाएगी और दरिया में समा जाएगी, क्या बिहार इस आपदा से कभी बच पाएगा?
Amrapali Dubey
आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर
Prashant Kishor
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान
;