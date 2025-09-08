सीतामढ़ी में छात्रा की गला रेतकर हत्या, एक ही परिवार में लगातार दो हत्याओं से थर्राया गांव
सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में एमए की छात्रा प्रिया कुमारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतका अपनी मां और मौसी के साथ मामा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:58 PM IST

Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबू नरहा गांव में बीती देर रात एमए की छात्रा प्रिया कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर इस घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और लोग दहशत में हैं.

जानकारी के अनुसार, मृतका प्रिया कुमारी रौशन मिश्रा की भांजी थी और वह अपनी मां व मौसी के साथ मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी. परिवार पहले से ही तनाव और विवादों में घिरा था. इससे पहले 17 जुलाई को इसी गांव में मृतका के मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लगातार हो रही घटनाओं ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने प्राथमिक जांच में इस हत्या को पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया है. हालांकि अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है.

लगातार हो रही हत्याओं ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. लोग घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जानी चाहिए, तभी गांव में शांति लौट सकती है.

डीएसपी पुपरी सुनीता कुमारी ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है. फिलहाल इसे पारिवारिक विवाद का परिणाम माना जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा.

इनपुट- त्रिपुरारी शरण

ये भी पढ़ें- दानापुर में कोर्ट के प्राइवेट मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

Sitamarhi News

;