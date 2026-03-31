भिट्ठा थाने के गालीबाज दरोगा! न्याय मांगने आए फरियादियों को मिली गंदी गालियां, थानेदार मनोज कुमार ने मर्यादा की सारी सीमाएं की पार

सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा थाने में अपनी समस्या लेकर पहुंचे महिला और पुरुष फरियादियों को क्या पता था कि उन्हें न्याय के बदले भद्दी गालियां मिलेंगी. वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष मनोज कुमार का व्यवहार देखकर हर कोई हैरान है. अपनी फरियाद सुनाने आए लोगों को धैर्य से सुनने के बजाय, थानाध्यक्ष ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा और उनके साथ अत्यंत अभद्र व्यवहार किया.

वीडियो में थानाध्यक्ष मनोज कुमार न केवल गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं, बल्कि फरियादियों को डरा-धमका भी रहे हैं. उन्होंने पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को यह धमकी तक दे डाली कि वे उन पर ही उल्टा केस दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे. थाने के भीतर इस तरह का गुंडा तंत्र देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की देशभर में किरकिरी हो रही है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं.

इस शर्मनाक घटना का संज्ञान लेते हुए सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक (SP) अमित रंजन ने मामले की गंभीरता को समझा है. उन्होंने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के आदेश दे दिए हैं. एसपी ने स्पष्ट किया है कि फरियादियों के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और विभागीय कार्रवाई की तलवार थानाध्यक्ष मनोज कुमार पर लटक रही है. इलाके के लोग अब यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वर्दी का रौब दिखाने वाले इस अधिकारी पर कोई सख्त एक्शन होता है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Nalanda Bihar Stampede Live: शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 की मौत, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात, देखें पल-पल की अपडेट

यह मामला केवल एक थानाध्यक्ष की बदजुबानी का नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की विफलता है जहां फरियादी थाने जाने से डरते हैं. जब रक्षक ही भक्षक की भाषा बोलने लगे और न्याय मांगने वालों को ही जेल भेजने की धमकी दी जाए, तो जनता का भरोसा पुलिस से उठने लगता है. अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.

इनपुट - त्रिपुरारी शरण