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ऋषिकेश में छिपे थे सुंदर यादव हत्याकांड के आरोपी वसीम और अकरम, सीतामढ़ी पुलिस ने उत्तराखंड जाकर कर दिया एनकाउंटर

Sitamarhi Crime News: बिहार पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. पुलिस ने अब प्रदेश के बाहर भी जाकर भी अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सुंदर यादव हत्याकांड के आरोपी वसीम और अकरम का उत्तराखंड में हाफ एनकाउंटर कर दिया गया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:25 PM IST
ऋषिकेश में छिपे थे सुंदर यादव हत्याकांड के आरोपी वसीम और अकरम, सीतामढ़ी पुलिस ने उत्तराखंड जाकर कर दिया एनकाउंटर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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