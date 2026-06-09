/ऋषिकेश में छिपे थे सुंदर यादव हत्याकांड के आरोपी वसीम और अकरम, सीतामढ़ी पुलिस ने उत्तराखंड जाकर कर दिया एनकाउंटर

राज्य चुनें
Sitamarhi Encounter News: सीतामढ़ी जिले के चर्चित सुंदर यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे दो कुख्यात अपराधी वसीम और अकरम का हाफ एनकाउंटर करके धर दबोचा गया है. दोनों को उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है. जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, सीतामढ़ी में सुंदर यादव की हत्या करने के बाद वसीम और अकरम दोनों उत्तराखंड भाग गए थे और ऋषिकेश में छिपे बैठे थे.
इधर, सीतामढ़ी की पुलिस उन्हें लगातार तलाश कर रही थी. जांच के दौरान सीतामढ़ी पुलिस को उनके उत्तराखंड में भागने की जानकारी मिली. तकनीकी मदद लेते हुए पुलिस ने दोनों अपराधियों को ट्रेस किया गया तो पाया कि दोनों ही उत्तराखंड के ऋषिकेश में छुपकर रह रहे हैं. इसकी सूचना उत्तराखंड पुलिस को दी गई. उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर सीतामढ़ी पुलिस ने ऋषिकेश में दबिश डाली. इस दौरान दोनों अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली लगी है.
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दोनों अपराधी को धर-दबोचने में कामयाबी हासिल की. उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बता दें कि 18 मई 2026 को सीतामढ़ी में नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक सह पूर्व मुखिया के भतीजे सुंदर यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड में वसीम और अकरम का नाम सामने आने के बाद से ही दोनों को सीतामढ़ी पुलिस तलाश कर रही थी.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण