'मुखिया दीदी' की बगावत और डूब गई RJD की लुटिया! तेजस्वी के तेवर को कर दिया ढीला

Bihar Chunav 2025: सीतामढ़ी की परिहार सीट पर भाजपा की गायत्री देवी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण RJD की बागी नेता रितु जायसवाल रहीं. RJD ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, जिससे नाराज रितु जायसवाल निर्दलीय मैदान में उतर गईं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:16 PM IST

रितु जायसवाल
Parihar Chunav Result 2025: सीतामढ़ी जिले की हाई-प्रोफाइल परिहार विधानसभा सीट का परिणाम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व के लिए एक बड़ा सबक बनकर सामने आया है. यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले के लिए चर्चा में थी, लेकिन अंतिम नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल ही सबसे निर्णायक फैक्टर साबित हुईं. RJD महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया, जो सीधा तेजस्वी यादव के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने जैसा था. अपने सामाजिक कार्यों और पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी के रूप में गांवों में 'मुखिया दीदी' के नाम से मशहूर रितु जायसवाल को 65,455 वोट मिले और वह भाजपा विजेता गायत्री देवी (82,644 वोट) के बाद दूसरे स्थान पर रहीं.

 

 

रितु जायसवाल की बगावत का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान RJD को हुआ. उन्होंने RJD की उम्मीदवार स्मिता पूर्वे गुप्ता को तीसरे स्थान पर धकेल दिया, जिन्हें केवल 48,534 वोट मिले. रितु जायसवाल ने खुले तौर पर RJD के टिकट वितरण पर सवाल उठाया था, खासकर तब जब टिकट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को दिया गया, जिन्हें रितु ने 2020 में अपनी हार का कारण बताया था. इस कदम ने पार्टी के भीतर "परिवारवाद" बनाम "कार्यकर्तावाद" की बहस को सतह पर ला दिया. रितु जायसवाल के समर्थक भी राजद के इस फैसले से नाराज थे, जिसके चलते राजद का वोट बैंक काफी हद तक रितु जायसवाल की ओर खिसक गया और पार्टी उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा.

परिहार सीट का नतीजा सिर्फ़ जीत या हार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत का प्रतीक बन गया है. रितु जायसवाल ने पहले अपने आईएएस पति को पंचायत की राजनीति में शामिल किया था और 2024 का लोकसभा चुनाव खुद भी लड़ा था. रितु जायसवाल ने साफ कर दिया था कि वह अपने गृहनगर परिहार के अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी. अंततः, भले ही उन्हें जीत न मिली हो, 65,000 से ज़्यादा वोट हासिल करके और राजद उम्मीदवार को पछाड़कर, उन्होंने साबित कर दिया कि लोकप्रिय जमीनी नेता बिना किसी पार्टी चिन्ह के भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं. इस चुनाव में, वह भाजपा की गायत्री देवी की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी और राजद की हार का निर्णायक कारक बनीं.

