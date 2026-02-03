सीतामढ़ी में वर्दी की गुंडागर्दी! जज के काफिले में कार चालक को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा चारपहिया वाहन चालक से गाली-गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. घटना न्यायमूर्ति के काफिले के दौरान की बताई जा रही है. मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन 36 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं.
Trending Photos
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी की दादागिरी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और पुलिस के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा चारपहिया वाहन चालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना शहर के व्यस्त गौशाला चौक की बताई जा रही है, जहां खुलेआम कानून की मर्यादा टूटती नजर आई. वायरल वीडियो में ट्रैफिक इंस्पेक्टर का आक्रामक रवैया लोगों को झकझोर रहा है.
जानकारी के अनुसार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार उस समय ड्यूटी पर थे, जब पटना हाई कोर्ट से आए एक न्यायमूर्ति का काफिला वहां से गुजर रहा था. इसी दौरान एक चारपहिया वाहन कथित रूप से काफिले के बीच आ गया. इसी बात को लेकर इंस्पेक्टर ने वाहन को रुकवाया और चालक से शीशा खोलने को कहा. बताया जा रहा है कि शीशा नहीं खोलने पर इंस्पेक्टर ने अपना आपा खो दिया और चालक के साथ भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी.
ये भी पढ़ें: शराब माफिया से ₹3 लाख की डील करने वाला सैप जवान राजेश कुमार सलाखों के पीछे
इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रैफिक नियमों की आड़ में एक आम नागरिक के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष देखा जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.
मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतामढ़ी एसपी ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक संबंधित ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इससे पहले दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इसी तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की गई थी, लेकिन सीतामढ़ी में अब तक सिर्फ जांच का ही सहारा लिया जा रहा है, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण