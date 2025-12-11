Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3037272
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

सीतामढ़ी में HIV मरीजों को लेकर वायरल आंकड़े कितने सही? बिहार AIDS नियंत्रण समिति ने बताया सच

Bihar News: बिहार एड्स नियंत्रण समिति ने स्पष्ट किया है कि 20 वर्षों का कुल रजिस्ट्रेशन डेटा को वर्तमान मरीजों की संख्या बताकर भ्रम फैलाया गया.  पिछले 20 वर्षों में कुल लगभग 6900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

सीतामढ़ी में HIV मरीजों को लेकर वायरल आंकड़े कितने सही? बिहार AIDS नियंत्रण समिति ने बताया सच
सीतामढ़ी में HIV मरीजों को लेकर वायरल आंकड़े कितने सही? बिहार AIDS नियंत्रण समिति ने बताया सच

Bihar News: कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों व प्रिंट मीडिया में सीतामढ़ी जिले के एचआईवी मरीजों को लेकर प्रसारित की गई खबरों को बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने पूरी तरह भ्रमित करने वाला और तथ्यहीन बताया है. समिति ने कहा कि प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े वास्तविक स्थिति से बिल्कुल परे हैं.  समिति के अनुसार, सीतामढ़ी जिले में ICTC (एचआईवी जांच एवं परामर्श केंद्र) की शुरुआत वर्ष 2005 में और ART (एंटी रेट्रो वायरल थेरैपी) केंद्र की स्थापना 1 दिसंबर 2012 को हुई थी.

यह भी पढ़ें: 75 MW मेगा सोलर प्रोजेक्ट: क्यों कहा जा रहा है जमुई बनेगा बिहार का ‘एनर्जी गेम-चेंजर

20 वर्षों में 6900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन
वर्ष 2005 से अब तक यानी पिछले 20 वर्षों में कुल लगभग 6900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इनमें से कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ अन्य जिलों में स्थानांतरित हुए हैं, जबकि कुछ अन्य शहरों में अपना इलाज जारी रखे हुए हैं. वर्तमान स्थिति बताते हुए समिति ने स्पष्ट किया कि सीतामढ़ी के ART केंद्र में इस समय 4958 मरीज नियमित रूप से एआरवी दवाओं का सेवन कर रहे हैं. वहीं वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक केवल 200 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं. समिति ने कहा कि 6900 मरीजों को वर्तमान संख्या बताना पूरी तरह तथ्य से परे है, क्योंकि यह दो दशकों का कुल समेकित डेटा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों में संक्रमण को लेकर समिति ने दी जानकारी
समिति ने यह भी कहा कि प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने का दावा भ्रामक है. अस्पतालों में प्रतिदिन वे ही पुराने रजिस्टर्ड मरीज पहुंचते हैं, जो अपनी नियमित दवा या परामर्श के लिए आते हैं. बच्चों में संक्रमण के संदर्भ में समिति ने जानकारी दी कि अब तक केवल 188 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और इन सभी का नियमित इलाज चल रहा है. इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है. समिति ने इस संवेदनशील विषय पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपील करते हुए कहा कि तथ्यहीन खबरें समाज में अनावश्यक भय व भ्रम पैदा करती हैं. मीडिया से अपेक्षा की गई है कि किसी भी समाचार के प्रसारण से पहले विश्वसनीय आंकड़ों की पुष्टि अवश्य करें.

समय पर एचआईवी की जांच अवश्य कराएं
साथ ही, राज्य के नागरिकों से भी अपील की गई है कि एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें और अधिक से अधिक लोग विशेषकर गर्भवती महिलाएं, यौन रोगी, टीबी मरीज और उच्च जोखिम समूह, समय पर एचआईवी की जांच अवश्य कराएं. समिति ने दोहराया कि यह संक्रमण सामान्य संपर्क से नहीं फैलता और प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सम्मान व सहयोग ही समाज की वास्तविक जिम्मेदारी है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

HIV patientsAIDS NewsBihar News

Trending news

Bihar News
75 MW मेगा सोलर प्रोजेक्ट: क्यों कहा जा रहा है जमुई बनेगा बिहार का ‘एनर्जी गेम-चेंजर
BTSC Staff Nurse Result 2025
बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैसे और कहां देख सकते हैं अपना परिणाम
all india railway bodybuilding championship
ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में साउथ ईस्टर्न रेलवे ओवरऑल चैंपियन
new year celebration
New Year Celebration: न्यू ईयर पर पटना जू का जश्न होगा महंगा, बढ़ गए टिकटों के दाम
Bihar Crime Bulletin
बिहार का क्राइम बुलेटिनः बेगूसराय, जहानाबाद और औरंगाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव
Begusarai crime news
बिजनेसमैन ने रंगदारी नहीं दी तो मौत के घाट उतार दिया, बेगूसराय की सनसनीखेज वारदात
NIA raid
झारखंड से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, सुबह-सुबह NIA ने हजारीबाग में मारा छापा
Bihar D.El.Ed Admission 2026
डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, 24 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई
Patna encounter
पटना में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, 'ऑपरेशन लंगड़ा' में कुख्यात बदमाश घायल
nitish kumar
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे बड़ा सवाल है निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे