बिहार के सीतामढ़ी से भगवान राम का क्या है कनेक्शन? जानिए पुनौरा धाम से कैसे जुड़ी है माता सीता की कहानी
बिहार के सीतामढ़ी से भगवान राम का क्या है कनेक्शन? जानिए पुनौरा धाम से कैसे जुड़ी है माता सीता की कहानी

Sitamarhi News: सीतामढ़ी वह पावन भूमि है, जहां राजा जनक की पुत्री और भगवान राम की पत्नी देवी सीता का जन्म हुआ था. पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा. जिसका बीड़ा बिहार सरकार ने उठाया है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 07, 2025, 04:55 PM IST

सीतामढ़ी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और पवित्र है (File Photo)
सीतामढ़ी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और पवित्र है (File Photo)

Punaura Dham: बिहार का एक ऐसा जिला सीतामढ़ी है, जिसकी मिट्टी में त्रेता युग की कहानियां रची बसी हैं. यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का अनूठा संगम है. जहां हर कोने में माता सीता की जन्मभूमि होने का गौरव समाया हुआ है. इतना ही नहीं इस पावन धरती से भगवान श्रीराम का भी रिश्ता है. आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा कनेक्शन हैं भगवान राम का सीतामढ़ी से, क्योंकि इनकी शादी तो जनकपुर में हुई थी. चलिए इस ऑर्टिकल में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं और हां, ये भी जानेंगे कि पुनौरा धाम से माता सीता की कहानी कैसे जुड़ी है?

पुनौरा धाम से कैसे जुड़ी है माता सीता की कहानी, जानिए

सबसे पहले जानते हैं कि माता सीता कैसे सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम से जुड़ी है. क्या है इसके पीछे की कहानी? दरअसल, रामायण के अनुसार, एक बार मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था. तब ऋषियों ने राजा जनक को सलाह दी थी कि वह खुद हल चलाकर धरती माता को खुश करें. जनकपुर के राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर पुनौरा नामक स्थान पर खेत में हल चलाना शुरू किया था, जैसे ही हल की नोंक जमीन में गहराई तक गई, एक मिट्टी के पात्र में एक नन्ही बच्ची प्रकट हुई. इसके बाद राजा जनक ने बच्ची को गोद में उठा लिया और राज महल लेकर आए. फिर धरती से उत्पन्न बच्ची का नाम सीता रखा गया. इस तरह से माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को माना जाता है.

​यह भी पढ़ें: पुनौरा धाम में 8 अगस्त को ऐतिहासिक भूमि पूजन, जानकी मंदिर का होगा शिलान्यास

भगवान राम का सीतामढ़ी से क्या है कनेक्शन?

ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम जनकपुर में शिव धनुष को तोड़कर सीता स्वंयवर जीत लिया था और शादी के बाद जब राम और देवी सीता अयोध्या जा रहे थे, तब सीतामढ़ी के पंथ पाकड़ नामक स्थान पर कुछ देर आराम किया था. इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हुआ था, इसलिए भगवान की ससुराल भी यहां हुई.

यह भी पढ़ें: भव्य श्रीरामजानकी मंदिर के लिए 12 एकड़ भूमि आवंटित, जल्द शुरू होगी भूमि आरती

