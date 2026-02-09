'मारब सिक्सर के 6 गोली...' बजते ही हुई फायरिंग, सीतामढ़ी में मुजफ्फरपुर से आई थी बारात, लौटी लाश

Bihar Wedding Firing Death: सीतामढ़ी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मंच पर भोजपुरी गाना मारब सिक्सर के छह गोली भेजा में हो बज रहा था, तभी एक शख्स ने फायरिंग कर दी.
Sitamarhi Ramnagara Incident: बिहार में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है हर छोटी बड़ी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना देखने और सुनने को मिलती रहती है जिसमें कई बेगुनाह की मौत भी हो जाती है तो कई घायल हो जाते हैं. इसी क्रम में बिहार के सीतामढ़ी में बीती देर रात एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. इस घटना के बाद शादी समारोह मातम में बदल गया.
यह पूरी घटना सुप्पी थाना क्षेत्र के रामनगरा गांव की है. यहां मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के सहरचियां गांव से बरात आई थी और रात के तकरीबन 12 बजे के बाद दरवाजा लगने के दौरान डीजे पर भोजपुरी गीत. मारब सिक्सर के छह गोली भेजा में हो .
इसी गाने के दौरान फायरिंग शुरू हो गई और बरात में आये युवक रौशन कुमार को गोली लग गई और मौत हो गई. इस घटना के बाद लड़का पक्ष के सभी लोग फरार हो गए.
जानकारी के अनुसार, इस बरात में दूल्हे के रिश्तेदार जो उतरप्रदेश के रहने वाले हैं वो अपने साथ लाईसेंसी हथियार लेकर बारात में पहुंचे थे. पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है और घटना स्थल से चारपहिया वाहन से हथियार का डाक्यूमेंट और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. साथ ही दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण
