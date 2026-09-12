/सीतामढ़ीः जिला परिषद सदस्य पति की हत्या पर भारी बवाल, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, डुमरा SHO और IO सस्पेंड

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सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में जिला परिषद सदस्य के पति बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या मामले में भारी बवाल देखने को मिल रहा है. इस हत्याकांड को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है. स्थिति तनावपूर्ण होता देख एसपी अमित रंजन खुद घटना स्थल पहुंचे. उनके साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा. वहीं, ग्रामीणों ने पुलिस को देखते ही पथराव कर दिया, जिसमें एसपी की गाड़ी समेत पुलिस के कई वाहन छतिग्रस्त हो गए. इस पथराव में एक पुलिस कर्मी भी घायल हो हुआ है.
बता दें कि आज सुबह-सुबह जब जिला परिषद सदस्य के पति बैद्यनाथ महतो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार कुछ अपराधियों ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में बैद्यनाथ महतो को 8 गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां उसे ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी करके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की. एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ.
गांव वालों का आरोप है कि मृतक बैद्यनाथ महतो पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था. डुमरा पुलिस थाना में इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. डुमरा थाना पुलिस की लापरवाही के खिलाफ बीती 8 सितंबर को सैकड़ों की संख्या में गांव वालों ने थाने का घेराव किया था. इसके बाद भी पुलिस ने किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया था. पुलिस की लापरवाही के कारण ही आज बैद्यनाथ महतो की जान चली गई.
ग्रामीणों का कहना है कि केथरियां गांव में कुछ युवक अवैध शराब का धंधा करते हैं. इससे गांव का माहौल खराब हो रहा था. इसको लेकर जिला परिषद सदस्य के पति बैद्यनाथ महतो ने डुमरा थाने में शिकायत की थी. शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और शराब के धंधेबाजों को इसकी जानकारी मिल गई. पुलिस में शिकायत करने के कारण ही बैद्यनाथ महतो शराब धंधेबाजों के टारगेट पर आ गए थे. आज उनकी हत्या कर दी गई. इस मामले में एसपी अमित रंजन ने डुमरा SHO मुकेश कुमार और IO आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया गया है.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी