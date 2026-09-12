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सीतामढ़ीः जिला परिषद सदस्य पति की हत्या पर भारी बवाल, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, डुमरा SHO और IO सस्पेंड

सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में जिला परिषद सदस्य के पति बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या मामले में भारी बवाल देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी करके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की. एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 12, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:19 PM IST
सीतामढ़ीः जिला परिषद सदस्य पति की हत्या पर भारी बवाल, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, डुमरा SHO और IO सस्पेंड
Image Credit: सीतामढ़ीः जिला परिषद सदस्य पति की हत्या पर भारी बवाल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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