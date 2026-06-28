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सिवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में मां का 6 लाख का हार चोरी, CCTV में कैद हुईं 2 महिला चोर

Siwan News: चोरी हुए हार की कीमत करीब 6 लाख रुपये बताया जा रहा है. घटना की खबर फैलते ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश हो गया. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:46 PM IST
सिवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में मां का 6 लाख का हार चोरी, CCTV में कैद हुईं 2 महिला चोर
Image Credit: (Z News) मंदिर से 2 महिलाओं ने देवी दुर्गा का कीमती हार चुरा लियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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