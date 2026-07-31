/सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर, जानें कैसे बुक करें स्लॉट

20वां पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर

अपना अपॉइंटमेंट केवल पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ही बुक करें और शिविर में जाने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें. साथ ही, अपने अपॉइंटमेंट पत्र में लिखे समय के अनुसार, ही शिविर पर जाए. विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित पासपोर्ट शुल्क शिविर के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों पर भी समान रूप से लागू होगा. बता दें कि अप्रैल, 2024 से अब तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा आयोजित यह 20वां पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर होगा. बिहार के विभिन्न जिलों और संस्थानों में आयोजित ऐसे शिविरों के माध्यम से अब तक लगभग 2,700 पासपोर्ट आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है. सिवान में यह तीसरा पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर होगा. इससे पहले दिसम्बर, 2024 और जनवरी, 2025 में शिविरों का आयोजन किया गया था.