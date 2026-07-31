Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Siwan
  • /सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर, जानें कैसे बुक करें स्लॉट

सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर, जानें कैसे बुक करें स्लॉट

सिवान में 23 अगस्त से 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्घाटन डीएम विवेक रंजन मैत्रेय करेंगे. इसके लिए रोजाना 55 अपॉइंटमेंट उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके लिए स्लॉट कैसे बुक होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:12 PM IST
सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर, जानें कैसे बुक करें स्लॉट
Image Credit: सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रावणी मेला 2026: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु
2
3
4
5