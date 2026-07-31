/सिवान में 23 अगस्त से लगेगा 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर, जानें कैसे बुक करें स्लॉट

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नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना ने 23 से 25 अगस्त तक सिवान समाहरणालय परिसर में तीन दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन करने जा रहा है. यह पहल विदेश मंत्रालय के प्रमुख जनसंपर्क कार्यक्रम 'पासपोर्ट सेवा- आपके द्वार' के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके निवास स्थान के निकट ही पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK), सिवान में पासपोर्ट आवेदनों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार और आवेदकों को सुविधा देने के लक्ष्य से इस विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जा रहा है.
तीन दिवसीय शिविर 23 अगस्त से होगा शुरू
यह शिविर जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, ताकि जिले में बढ़ती मांग के अनुरूप नागरिकों को समय से पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. इस तीन दिवसीय शिविर का संयुक्त रूप से उद्घाटन 23 अगस्त को डीएम विवेक रंजन मैत्रेय और भारतीय विदेश सेवा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी द्वारा किया जाएगा. शिविर के दौरान कुल 165 आवेदकों के लिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित किए गए हैं. रोजाना 55 अपॉइंटमेंट उपलब्ध रहेंगे. इच्छुक आवेदक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर अपनी सुविधा के अनुसार, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट स्थान के रूप में Passport Seva Mobile Van Camp, Collectorate Campus – Siwan का चयन करना होगा.
20वां पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर
अपना अपॉइंटमेंट केवल पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ही बुक करें और शिविर में जाने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें. साथ ही, अपने अपॉइंटमेंट पत्र में लिखे समय के अनुसार, ही शिविर पर जाए. विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित पासपोर्ट शुल्क शिविर के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों पर भी समान रूप से लागू होगा. बता दें कि अप्रैल, 2024 से अब तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा आयोजित यह 20वां पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर होगा. बिहार के विभिन्न जिलों और संस्थानों में आयोजित ऐसे शिविरों के माध्यम से अब तक लगभग 2,700 पासपोर्ट आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है. सिवान में यह तीसरा पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर होगा. इससे पहले दिसम्बर, 2024 और जनवरी, 2025 में शिविरों का आयोजन किया गया था.