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सीवान में बड़ा बिजली हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 6 लोग, दो की हालत नाजुक

Siwan Latest News: सीवान में करेंट की चपेट में आने से 6 लोग झुलसे गए. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सभी घायलों को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:47 PM IST
सीवान में बड़ा बिजली हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 6 लोग, दो की हालत नाजुक
Image Credit: सीवान में बड़ा बिजली हादसा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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