Siwan News: एसपी पूरन कुमार झा का एक्शन, अपहरण के महज 1 घंटे के भीतर गोपालगंज से बरामद हुआ किशोर

Siwan News: सीवान में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. 1 घंटे के अंदर अपहरण हुए किशोर को सकुशल बरामद कर लिया. वहीं, इसके बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
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Siwan News: सीवान पुलिस ने अपनी तेज और सटीक कार्रवाई से एक बार फिर लोगों का भरोसा जीत लिया है. अपराधियों ने 15 साल के लड़के का अपहरण कर लिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर महज 1 घंटे के अंदर ही लड़के को गोपालगंज जिले से सकुशल बरामद कर लिया. सीवान पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, एसपी पूरन कुमार झा और महाराजगंज डीएसपी की त्वरित कार्रवाई से अपहृत गुलशन की जान बच पाई है. लड़के के परिजन ने सीवान के एसपी, महाराजगंज डीएसपी और पुलिस टीम का आभार जताया है.
इस मामले में सीवान पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. दरअसल, अपराधियों ने बसंतपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा गांव में दिनदहाड़े 15 साल के गुलशन का अपहरण कर पुलिस को खुली चुनौती दी, लेकिन शायद अपराधियों को अंदाजा नहीं था कि वो सीवान पुलिस से टकरा रहे हैं. जैसे ही अपहरण की खबर आई, पूरा पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गया. एसपी पूरन कुमार झा ने बिना एक पल गंवाए कमान संभाली और महाराजगंज डीएसपी के नेतृत्व में तुरंत स्पेशल टीम गठित कर दी. इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी, हाई-टेक ट्रैकिंग और सटीक प्लानिंग का ऑपरेशन शुरू हुआ. मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हुए पुलिस टीम सीधे अपराधियों के ठिकाने तक पहुंची और महज एक घंटे के अंदर अपहृत किशोर गुलशन कुमार को गोपालगंज के जिला परिषद कार्यालय के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया.
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इधर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस पूरे ऑपरेशन में लकड़ी नबीगंज थाना, भगवानपुर थाना और आसूचना इकाई ने जबरदस्त तालमेल और तेज एक्शन का नमूना पेश किया है. अपहृत के बड़े भाई मुकुंद सिंह ने बताया कि एक मोबाइल कॉल आने के बाद गुलशन गांव के मसान माई स्थान की ओर गया था, जहां से अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया और मदारपुर की ओर भाग निकले. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे गोपालगंज जिले से बरामद कर लिया है. अब पुलिस इस बात की तह तक जाने में जुटी है कि आखिर इस अपहरण के पीछे कौन था और इसकी साजिश क्या थी. लेकिन इस त्वरित कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि सीवान पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और सक्षम है.
रिपोर्ट: अमित सिंह