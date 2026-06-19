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सिवान के चर्चित असावं गोलीकांड मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी रिंकू पांडे उर्फ रत्नेश पांडे के घर ढोल-नगाड़े के साथ पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया है. महादेवा थाना पुलिस ने असावं थाना पुलिस के सहयोग से महादेवा के शिक्षक कॉलोनी स्थित आरोपी के आवास पर यह इश्तेहार चस्पा किया है. वहीं, पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी ने जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उसके घर की कुर्की-जब्ती की जाएगी.
यह पूरा मामला असावं थाना कांड संख्या 59/26 से जुड़ा हुआ है. बीते 27 मार्च 2026 को पंचबेनिया गांव में रंगदारी को लेकर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 19 वर्षीय छात्र रविकांत कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल छात्र ने गांव के ही कुछ दबंगों पर 30 हजार रुपये की रंगदारी मांगने और रुपये नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने का आरोप लगाया था. इसी मामले में नामजद आरोपी रिंकू पांडे उर्फ रत्नेश कुमार पांडे, पिता ओमकार नाथ पांडे वारदात के बाद से ही लंबे समय से फरार चल रहा है.
लगातार छापेमारी के बाद भी जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, तब न्यायालय से उसके खिलाफ इस्तेहार निर्गत किया गया. पुलिस टीम ने महादेवा शिक्षक कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंचकर ढोल-नगाड़े के साथ विधिवत इश्तेहार चिपकाया. इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों को भी न्यायालय के कड़े आदेश की जानकारी दी और आरोपी को निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी तय समय के भीतर कोर्ट या पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.