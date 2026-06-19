यह पूरा मामला असावं थाना कांड संख्या 59/26 से जुड़ा हुआ है. बीते 27 मार्च 2026 को पंचबेनिया गांव में रंगदारी को लेकर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 19 वर्षीय छात्र रविकांत कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल छात्र ने गांव के ही कुछ दबंगों पर 30 हजार रुपये की रंगदारी मांगने और रुपये नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने का आरोप लगाया था. इसी मामले में नामजद आरोपी रिंकू पांडे उर्फ रत्नेश कुमार पांडे, पिता ओमकार नाथ पांडे वारदात के बाद से ही लंबे समय से फरार चल रहा है.