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सिवान के चर्चित असावं गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी रिंकू पांडे के घर चस्पा हुआ इश्तेहार

सिवान जिले के बहुचर्चित असावं गोलीकांड मामले में स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार मुख्य आरोपी रिंकू पांडे उर्फ रत्नेश पांडे के महादेवा शिक्षक कॉलोनी स्थित आवास पर इश्तेहार चस्पा कर दिया है. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर महादेवा और असावं थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से ढोल-नगाड़े बजाकर और मुनादी कराकर पूरी की है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:12 PM IST
सिवान के चर्चित असावं गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी रिंकू पांडे के घर चस्पा हुआ इश्तेहार
Image Credit: सिवान में फरार आरोपी रिंकू पांडे के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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