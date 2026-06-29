/सिवान में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन; एसपी पूरन कुमार झा ने SHO विवेक कुमार और कॉन्स्टेबल को किया सस्पेंड

घटना के बाद, जब पुलिस की टीम गांव पहुंची, तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. दोनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में किया गया था. मौत के बाद, ग्रामीणों ने 'डायल 112' टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने रेत से लदे ट्रैक्टर का पीछा किया और उसकी चाबी छीनने की कोशिश की, जिससे यह हादसा हुआ. हालांकि, पुलिस ने ग्रामीणों के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया. पुलिस ने कहा कि उन्हें रेत खनन के बारे में जानकारी मिली थी. वहां पहुंचने पर ट्रैक्टर का ड्राइवर तेजी से भागने लगा. इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई.