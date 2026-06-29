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सिवान में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन; एसपी पूरन कुमार झा ने SHO विवेक कुमार और कॉन्स्टेबल को किया सस्पेंड

सिवान के दरौली में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली के SHO विवेक कुमार और एक अन्य पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:02 PM IST
सिवान में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन; एसपी पूरन कुमार झा ने SHO विवेक कुमार और कॉन्स्टेबल को किया सस्पेंड
Image Credit: सिवान में हिंसा के बाद बड़ा एक्शनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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