/सिवान में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन; एसपी पूरन कुमार झा ने SHO विवेक कुमार और कॉन्स्टेबल को किया सस्पेंड

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सिवान के दरौली में कल (29 जून, 2026) पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. घटना के बाद सिवान के SP पूरन कुमार झा एक्शन मोड में आए. हमले के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं. इसके अलावा, ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी (SHO) विवेक कुमार और एक पुलिस कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. गौरतलब है कि कल दरौली थाना क्षेत्र के टोका नारायणपुर गांव में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुज़ुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी.
घटना के बाद, जब पुलिस की टीम गांव पहुंची, तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. दोनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में किया गया था. मौत के बाद, ग्रामीणों ने 'डायल 112' टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने रेत से लदे ट्रैक्टर का पीछा किया और उसकी चाबी छीनने की कोशिश की, जिससे यह हादसा हुआ. हालांकि, पुलिस ने ग्रामीणों के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया. पुलिस ने कहा कि उन्हें रेत खनन के बारे में जानकारी मिली थी. वहां पहुंचने पर ट्रैक्टर का ड्राइवर तेजी से भागने लगा. इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई.
SP पूरन कुमार झा ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले के मामले में कुल नौ लोगों को हिरासत में लिया गया था. जांच के बाद दो लोगों को बेगुनाह पाया गया, जबकि बाकी सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसके अलावा, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विवेक कुमार और एक अन्य पुलिस अधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया. पूरे मामले की जांच चल रही है. पुलिस टीम पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.