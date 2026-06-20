/AI की मदद से की गई कमरे आलम की हत्या, सिवान पुलिस ने सुलझाया केस, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

AI तकनीक की मदद से हत्या की योजना बनाई

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहनवाज आलम का मृतक कमरे आलम के परिवार की एक युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसका मृतक कमरे आलम विरोध करता था. इसी रंजिश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे शहनवाज ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर AI तकनीक की मदद से हत्या की योजना बनाई, जिससे हत्या के बाद शरीर पर कम निशान दिखाई दें. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले कमरे आलम पर हमला कर उसे बेहोश किया. इसके बाद उसके मुंह में मिट्टी भर दी गई, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने तकनीकी माध्यमों का भी सहारा लिया और हत्या के तरीके से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी.