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AI की मदद से की गई कमरे आलम की हत्या, सिवान पुलिस ने सुलझाया केस, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

Siwan Murder Case: सीवान में कमरे आलम हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. प्रेम प्रसंग में विरोध के कारण इंजीनियरिंग छात्र शहनवाज आलम ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:54 PM IST
AI की मदद से की गई कमरे आलम की हत्या, सिवान पुलिस ने सुलझाया केस, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार
Image Credit: AI की मदद से की गई कमरे आलम की हत्या, सिवान पुलिस ने सुलझाया केस, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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