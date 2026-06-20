/AI की मदद से की गई कमरे आलम की हत्या, सिवान पुलिस ने सुलझाया केस, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

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Siwan Murder Case: बिहार के सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र में कुछ घंटे तक संदिग्ध मौत माने जा रहे कमरे आलम हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. विदेश से लौटे युवक कमरे आलम की मौत को लेकर शुरुआत में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं. पुलिस ने शक के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी. अब जांच में सामने आया है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या थी, जिसकी वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके नाबालिग भाई को बाल न्याय अधिनियम के तहत बाल न्यायालय में रखा गया है.
19 जून को लकड़ी गांव में कमरे आलम का शव मिलने से सनसनी
19 जून को लकड़ी गांव में कमरे आलम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. शुरुआत में मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लग रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान पुलिस की नजर दो युवकों पर गई, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. SP पुरन कुमार झा के अनुसार, हिरासत में लिए गए युवकों के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी. पूछताछ और तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें मिला ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे मामले की दिशा बदल दी. यही रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए सबसे अहम सबूत साबित हुई.
AI तकनीक की मदद से हत्या की योजना बनाई
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहनवाज आलम का मृतक कमरे आलम के परिवार की एक युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसका मृतक कमरे आलम विरोध करता था. इसी रंजिश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे शहनवाज ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर AI तकनीक की मदद से हत्या की योजना बनाई, जिससे हत्या के बाद शरीर पर कम निशान दिखाई दें. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले कमरे आलम पर हमला कर उसे बेहोश किया. इसके बाद उसके मुंह में मिट्टी भर दी गई, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने तकनीकी माध्यमों का भी सहारा लिया और हत्या के तरीके से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी.
ऑडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा
मामले में बरामद ऑडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा है. प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी इस रिकॉर्डिंग को अपनी प्रेमिका को सुनाना चाहता था. फिलहाल पुलिस डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और जल्द ही न्यायालय में मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है.