Siwan Crime News: जेल में बंद संजीत महतो ने अपनी जमानत के लिए रची थी लूट की साजिश, 24 घंटे के अंदर सभी आरोपी गिरफ्तार

Siwan Crime News: रघुनाथपुर थानाक्षेत्र के टारी बाजार में कल लूट की वारदात सामने आई थी. दोपहर में दो मोटरसाइकिल पर आए छह नकाबपोश अपराधियों ने श्री कृष्ण ज्वेलर्स दुकान के मालिक कृष्णा सोनी को हथियार के बलपर बंधक बनाया और लाखों रुपए के गहने बोरे में लूटकर फरार हो गए. भाग रहे अपराधियों का पीछा करते हुए ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था. जिसकी शिनाख्त पर लूट की घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को लूट के गहने,एक देशी लोडेड कट्टा, दो जिंदा कारतूस, 2 बाइक के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

किसने रची थी पूरी साजिश

इसकी जानकारी सीवान पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी और ग्रामीण एसडीपीओ गौरी कुमारी ने रघुनाथपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. एसी मनोज तिवारी ने बताया कि जेल में बंद अपराधी संजीत महतो अपनी जमानत कराने में आ रही पैसे की कमी को लेकर इस लूट के घटना की साजिश रची थी. एसडीपीओ गौरी कुमारी ने बताया कि लूट की घटना में संलिप्त सभी अपराधकर्मियों का पूर्व से अपराधिक इतिहास रहा है. सम्राट चौधरी की पुलिस और पुलिस कप्तान मनोज तिवारी की कुशल नेतृत्व में घटना के बाद हुई सघन छापेमारी की बदौलत महज घटना के 24 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियो को हथियार, बाइक और लूटे हुए गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

सम्राट की पुलिस ने जीता दिल

उन्होंने आगे बताया कि लूटकांड का सफल उद्भेदन कर सम्राट की पुलिस ने लोगों का भरोसा और दिल जीत लिया. एक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए एसपी श्री तिवारी ने बताया कि जब इस लूट का अंजाम देकर सभी छह आरोपियों के पूरब दिशा में भागने की सूचना बाईक पर सवार थाने में एएसआई मनोज पांडे को मिली तब जमादार साहेब ने अपने मोटरसाइकिल से अपराधियों का पीछा करते हुए अपराधियों के मोटरसाइकिल में धक्का मारकर गिरा दिया. जिसमें विक्की बैठा नाम का अपराधी गिरफ्त में आ गया. फिर विक्की को ग्रामीणों के चंगुल से बचाकर थाने लाने के काम एएसआई मनोज पाण्डेय ने किया. एसपी तिवारी ने एसडीपीओ,एसटीएफ,जिला पुलिस इकाई और रघुनाथपुर थाने के सभी पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी.

गिरफ्तार अपराधकर्मियों की सूची

विक्की बैठा, पिता हीरा बैठा, उम्र 20, घर- टारी

स्मित सिंह,पिता प्रमोद सिंह,उम्र 18, घर- कजराशन

अंकित सिंह,पिता अनिरुद्ध सिंह,उम्र 18, घर- कजराशन

प्रदीप सिंह उर्फ मंटू सिंह, भरत सिंह,उम्र 35, घर- हरनाथपुर

सचिन कुमार,ललन यादव,उम्र 18, घर- कटवार

सोनू बैठा,पिता सुरेंद्र बैठा,उम्र 21,घर- टारी

रिपोर्ट: अमित सिंह