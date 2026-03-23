Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151187
Zee Bihar JharkhandBH Siwan

Bihar Board 12th Result: सीवान में किसान की बेटी अमृता कुमारी ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर, हासिल की 9वीं रैंक

Bihar Board 12th Result: सीवान की एक बेटी ने बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजों में एक शानदार उपलब्धि हासिल की है. गोरेयाकोठी प्रखंड के सानी बसंतपुर गांव की रहने वाली अमृता कुमारी ने कला संकाय (Arts stream) में 9वां स्थान प्राप्त किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:55 PM IST

Trending Photos

सीवान में किसान की बेटी अमृता कुमारी ने किया कमाल
सीवान में किसान की बेटी अमृता कुमारी ने किया कमाल

Bihar Board 12th Result: सीवान की बेटी ने पूरे बिहार में जिले का नाम रोशन किया है. एक किसान की बेटी अमृता कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल की है. 476 अंकों के साथ टॉप 10 में जगह बनाकर, अमृता ने अपनी कड़ी मेहनत का लोहा मनवा दिया है. गोरेयाकोठी ब्लॉक के सानी बसंतपुर गांव की रहने वाली होनहार छात्रा अमृता कुमारी ने यह शानदार सफलता अपनी अथक मेहनत और अटूट लगन से हासिल की है.

गांव से लेकर पूरे ज़िले तक जश्न का माहौल
अमृता, गोपाल जी प्रसाद हाई स्कूल-सह-सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है. उसकी इस उपलब्धि के बाद, उसके गांव से लेकर पूरे ज़िले तक जश्न का माहौल है. हर कोई उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है, और उसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. अमृता एक साधारण किसान परिवार से आती है; उसके पिता अवधेश सिंह एक किसान हैं, जबकि उसकी माँ रिंकू देवी एक गृहिणी हैं. अमृता अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी है; उसके दो छोटे भाई हैं- दीपू कुमार और प्रियांशु कुमार.

यह भी पढ़ें: बगहा: नसरीन बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर, हासिल किया तीसरा स्थान

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी
सीमित संसाधनों के बावजूद, अमृता ने अपनी पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी, और आज अपनी लगन से उसने सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. अमृता अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को देती है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से वह इस मुकाम तक पहुँच पाई. अमृता कुमारी की सफलता न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे सीवान जिले के लिए गर्व का विषय है. उसकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

TAGS

bihar board 12th resultsiwan news

Trending news

bihar board 12th result
सीवान में किसान की बेटी अमृता ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर
Bhojpuri news
पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अंजलि राघव की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की पलक ने किया कमाल, श्रृंगार दुकान चलाने वाले की बेटी बनी स्टेट टॉपर
Anant Singh
Anant Singh Bail News: सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह, पटना से मोकामा तक जश्न
Nalanda News
नालंदा के बड़ागांव और औंगांरी धाम में उमड़ी छठव्रतियों की भीड़, शुरू हुआ महापर्व
Bihar Board Inter Result 2026
बिहार इंटर रिजल्ट: गया की निशु बनीं आर्ट्स टॉपर, प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान
Araria News
अररिया: गोबर गैस से रोशन हुआ किसान का चूल्हा, LPG का बना सस्ता और टिकाऊ विकल्प
Bihar Intermediate Results 2026
पिता बेचते हैं राशन, बेटी बनी बिहार की शान, सपना ने इंटर साइंस में बनीं सेकंड टॉपर
bihar board result 2026
बेगूसराय की अनामिका कुमारी बनीं बिहार की थर्ड टॉपर, इंटर साइंस में हासिल किए 478 अंक
Pappu Yadav
LPG की किल्लत पर बरसे पप्पू यादव, सरकार से पूछा- कब खत्म होगी जनता की परेशानी?