Bihar Board 12th Result: सीवान में किसान की बेटी अमृता कुमारी ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर, हासिल की 9वीं रैंक

Bihar Board 12th Result: सीवान की बेटी ने पूरे बिहार में जिले का नाम रोशन किया है. एक किसान की बेटी अमृता कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल की है. 476 अंकों के साथ टॉप 10 में जगह बनाकर, अमृता ने अपनी कड़ी मेहनत का लोहा मनवा दिया है. गोरेयाकोठी ब्लॉक के सानी बसंतपुर गांव की रहने वाली होनहार छात्रा अमृता कुमारी ने यह शानदार सफलता अपनी अथक मेहनत और अटूट लगन से हासिल की है.

गांव से लेकर पूरे ज़िले तक जश्न का माहौल

अमृता, गोपाल जी प्रसाद हाई स्कूल-सह-सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है. उसकी इस उपलब्धि के बाद, उसके गांव से लेकर पूरे ज़िले तक जश्न का माहौल है. हर कोई उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है, और उसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. अमृता एक साधारण किसान परिवार से आती है; उसके पिता अवधेश सिंह एक किसान हैं, जबकि उसकी माँ रिंकू देवी एक गृहिणी हैं. अमृता अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी है; उसके दो छोटे भाई हैं- दीपू कुमार और प्रियांशु कुमार.

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पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी

सीमित संसाधनों के बावजूद, अमृता ने अपनी पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी, और आज अपनी लगन से उसने सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. अमृता अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को देती है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से वह इस मुकाम तक पहुँच पाई. अमृता कुमारी की सफलता न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे सीवान जिले के लिए गर्व का विषय है. उसकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह