/सिवान में हैवानियत: सो रही पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, गंभीर हालत में पटना रेफर

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सिवान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपने पत्नी पर तेजाब जैसा पदार्थ फेक दिया है. इस दौरान पत्नी का चेहरा झूलस गया है. वहीं, महिला को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है. ये पूरी घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, आरोप है कि दिलीप राम नामक व्यक्ति ने अपनी सो रही पत्नी छोटी कुमारी के चेहरे पर तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया.
पटना रेफर की गई महिला
जलन के कारण महिला की नींद टूटी तो वो काफी बेचैन हो गई और अपने पड़ोसियों को इस बात की सूचना दी. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन महिला को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को पटना रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
आरोपी पति से की जा रही पूछताछ
पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण था कि पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब जैसा पदार्थ फेंक दिया. इस पूरे मामले मे सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आरोपी पति को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. एफएसएल टीम भी इस बात की जांच कर रही है कि ये तेजाब या फिर कोई और पदार्थ है. जांच पूरी होने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा.
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