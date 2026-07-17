/सिवान में हैवानियत: सो रही पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, गंभीर हालत में पटना रेफर

आरोपी पति से की जा रही पूछताछ

पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण था कि पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब जैसा पदार्थ फेंक दिया. इस पूरे मामले मे सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आरोपी पति को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. एफएसएल टीम भी इस बात की जांच कर रही है कि ये तेजाब या फिर कोई और पदार्थ है. जांच पूरी होने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा.