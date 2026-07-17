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सिवान में हैवानियत: सो रही पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, गंभीर हालत में पटना रेफर

सिवान में पति ने अपनी ही पत्नी पर एसिड जैसा पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया. उसे सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.

Written ByAMIT SINGH Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 17, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:27 PM IST
सिवान में हैवानियत: सो रही पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, गंभीर हालत में पटना रेफर
Image Credit: सिवान: सो रही पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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