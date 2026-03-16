Siwan News: खान ब्रदर्स का बड़ा भाई अयूब खान गिरफ्तार, AK-47 मामले में रिमांड पर ले सकती है पुलिस

Siwan News: सीवान के खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान को गिरफ्तारी के बाद सीवान सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया. मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी, जहां सीवान पुलिस अयूब खान को रिमांड पर लेने की अपील कर सकती है. सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि अयूब खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रतिबंधित हथियार से जुड़े दो पुराने मामले दर्ज हैं. इन मामलों में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.

पूरे नेटवर्क के बारे में की जाएगी पूछताछ

इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से सीवान पुलिस की टीम ने अयूब खान को गिरफ्तार किया है. रिमांड पर लेकर अयूब खान से उसके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जाएगी. दरअसल, 8 अक्टूबर 2025 को एसटीएफ और सीवान पुलिस की संयुक्त टीम ने सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर स्थित अयूब खान के घर पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान घर से AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे.

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पुलिस लगातार कर रही थी छापेमारी

उस समय इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अयूब खान मौके से फरार हो गया था. इसके बाद से ही एसटीएफ और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित उसके आवास पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूरे मामले की तह तक जाने की तैयारी में है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

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